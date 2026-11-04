İlkadım’da ofise silahlı saldırı: eski ilişkinin gölgesinde iki yaralı

İlkadım’da müteahhitlik ofisinde silahlı saldırı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir müteahhitlik ofisinde meydana gelen silahlı saldırıda 1’i kadın olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olayın şüphelisi, kaçmaya çalışırken devriye halinde bulunan çevik kuvvet polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın gelişimi:

Olay, Kale Mahallesi Ferah Sokak üzerindeki Kurtoğlu İş Merkezi'nin 2. katındaki müteahhitlik ofisinde gerçekleşti. İddia edilenlere göre, M.T.Y. (35) ofise gelerek hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski kız arkadaşı G.K. (34)'nin çalıştığı büroya gitti ve burada tabancayla ateş açtı. Saldırıda G.K. ile müteahhit M.E. (46) yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, iki ambulansla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, bölgede devriye yapan çevik kuvvet polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'UN İLKADIM İLÇESİNDE BİR MÜTEAHHİTLİK OFİSİNDE MEYDANA GELEN SİLAHLI SALDIRIDA 1'İ KADIN 2 KİŞİ YARALANDI.