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Fren yerine gaza basan sürücü takla atıp bina boşluğuna düştü

Esenyurt'ta 06 CHZ 28 plakalı aracın sürücüsü S.K., fren yerine gaza basınca takla atıp bina boşluğuna düştü; 3 kişi hafif yaralandı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 16:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Fren yerine gaza basan sürücü takla atıp bina boşluğuna düştü

Olayın gelişimi:

Olay, 14.00 sıralarında İstanbul Esenyurt ilçesi Saadetdere Mahallesi'nde meydana geldi. 06 CHZ 28 plakalı aracın sürücüsü S.K., iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Araç kısa sürede hızlanarak sokaktaki bir iş yerinin merdivenlerine çarptı, ardından takla atarak bir binanın boşluğuna düştü.

Kaza anında boşlukta sohbet eden üç genç, aracın gelişini saniyeler önce fark edip kaçtı. Olay yerine gelen çevredekiler koşarak araçtakilere müdahale etti ve kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı, yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Tanık ifadeleri:

Olay yerinde ilk müdahaleyi yapanlardan İsmail Bayar, kadının heyecan yaparak fren yerine gaza bastığını düşündüğünü söyledi. Bayar, emlakçının merdivenlerine çarpmanın ardından aracın takla atıp bina boşluğuna düştüğünü anlattı ve hemen yardıma koştuklarını belirtti. Bayar ayrıca araçta bulunan kadın ve yanındaki erkeğin hafif şekilde yaralandığını, düşüşün caddeye doğru olabileceğini ve daha büyük bir kazanın önlendiğini ifade etti.

Müdahale ve görüntüler:

Çevredeki vatandaşların ilk müdahalesi ve olay anındaki panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, aracın merdivenlere çarpmasının ardından takla atıp bina boşluğuna düştüğü görülüyor. Olayla ilgili resmi ekiplerin inceleme yaptığı ve yaralıların durumunun hafif olduğu bildirildi.

Olayda ad, plak ve yaralı sayısı gibi bilgiler korunarak aktarılmıştır. Kazanın nedenine ilişkin iddia olarak belirtilen fren yerine gaza basma iddiası, olay yerindeki tanık beyanlarına dayanmaktadır.

ESENYURT İLÇESİNDE FREN YERİNE GAZA BASAN SÜRÜCÜNÜN ARACI, BİR İŞ YERİNİN MERDİVENLERİNE ÇARPIP...

ESENYURT İLÇESİNDE FREN YERİNE GAZA BASAN SÜRÜCÜNÜN ARACI, BİR İŞ YERİNİN MERDİVENLERİNE ÇARPIP TAKLA ATTI VE BİNA BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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