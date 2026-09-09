İlkadım’da temas ağı: muhtarlardan Gazi Park’a köprüler kuruldu

programın özeti:

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ile AK Parti Samsun Milletvekili ve MKYK Üyesi Çiğdem Karaaslan ilçede yoğun bir temas takvimi yürüttü. Gün boyunca kadın muhtarlar ve azalar, parti teşkilatı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelinerek yerel talepler ve belediye çalışmaları değerlendirildi.

muhtar ve STK buluşmaları:

Programın ilk durağında ilçenin kadın mahalle muhtarları ve kadın azaları Acem Tekkesi’nde bir araya geldi. Burada yapılan görüşmelerde mahalle sorunları, kadın temsili ve yerel yönetim işbirlikleri öncelikli gündem maddelerini oluşturdu. Ardından AK Parti İlkadım İlçe Teşkilatı ile istişarelerde bulunularak saha gözlemleri ve öncelikli projeler masaya yatırıldı.

dernek ziyaretleri ve sokak teması:

Delegasyon, Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret ederek dernek üyeleriyle bir araya geldi. Günün ilerleyen saatlerinde ise kentin önemli lokasyonlarından İstiklal Caddesi üzerinde esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştirildi; sokaktaki gözlemler ve doğrudan geri bildirimler toplantılarda ele alındı.

İhsan Kurnaz yaptığı açıklamada: Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Samsun ziyareti öncesinde, AK Parti Samsun Milletvekilimiz ve MKYK Üyemiz Çiğdem Karaaslan’ı İlkadım’da ağırladık. Ziyaret kapsamında ilk olarak, ilçemizin kadın muhtarları ve kadın azalarıyla Acem Tekkesi’nde bir araya gelerek hasbihal ettik. Ardından da AK Parti İlkadım İlçe Teşkilatımızın kıymetli mensuplarıyla istişare ve değerlendirmelerde bulunduk. Akabinde ise Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret ederek dernek üyeleriyle buluştuk. Günün sonunda ise kentimizin en önemli lokasyonlarından birisi olan İstiklal Caddesi’nde esnaf ve vatandaş ziyareti gerçekleştirdik. Buradaki ziyaretlerimizin finalini ise yeni konseptiyle vatandaşlarımıza sunduğumuz Gazi Park Kafe Restoran’da vatandaşlarımızla sohbet etme fırsatı yakaladık. Dolu dolu geçen programlarımızın ardından İlkadım’da yoğun bir günü tamamlamış olduk. Katılım sağlayan ve ilgi gösteren herkese teşekkür ediyorum

Günün kapanışında heyet, yeni konseptiyle hizmet veren Gazi Park Kafe Restoranta vatandaşlarla sohbet etti; yerel hizmetlerin etkinliği ve öncelik listeleri üzerine doğrudan değerlendirmeler yapıldı. Toplantılara ayrıca AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Tuğçe Dağdemir Muslu, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap, AK Parti İlkadım İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevgi Çakır ve AK Parti İlkadım İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasancan Esad katıldı.

Yerel temsilciler ve vatandaşlarla kurulan bu doğrudan iletişim ağının, önümüzdeki dönemde planlanan çalışmalara yön vermesi hedefleniyor. Yetkililer, sahadan gelen taleplerin kayıt altına alındığını ve hızlı takip mekanizmalarının işletileceğini belirtti.

İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ, AK PARTİ SAMSUN MİLLETVEKİLİ VE MKYK ÜYESİ ÇİĞDEM KARAASLAN’IN İLKADIM PROGRAMLARINDA; VATANDAŞLARLA, KADIN MUHTARLARLA VE STK TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU.