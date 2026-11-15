Kent imajlarıyle gerçeklik arasındaki kopuş Utku Öksüz'ün tuvalinde

SANKO Sanat Galerisi, Ordulu ressam Utku Öksüz'ün "Bu Benim Kentim mi?" temalı resim sergisini açtı. Sergide sanatçının 23 eseri yer alıyor ve ziyaretçiler bu çalışmaları 4 Aralık tarihine dek görebilecek.

Öksüz'ün kente dair soruları ve gözlemleri:

Açılış konuşmasında Öksüz, "Bir kent nasıl tanımlanır? İnsanların kurduğu, orada bir toplumsallık oluşturduğu, kültürel bir sistem oluşturduğu, o kültürel sistem sayesinde bir aidiyet hissettiği, yaşamsal ihtiyaçlarını ve üretimlerini tüm bu etkenler içine yerleştirdiği bir yer olarak mı?" sorusunu yöneltti. Sanatçı, pek çok kişinin bu tanıma itiraz etmeyeceğini, ancak kentlerin tuvale aktardığı hâlin farklılaştığını savundu.

Öksüz, kenti yalnızca görünenden ibaret görmediğini; "Kentleri görünen olmaktan ziyade, yaşanılan toplumsal acılarıyla tuvale aktardım" diyerek eserlerinin yaklaşımını özetledi. Kendi kişisel tarihiyle kentin tarihini birleştirerek sözlü ve yazılı anlatılardan beslenen bir resim dili geliştirdiğini belirtti.

Sanatçının sözleri şu ifadelerle sürdü: "Üstelik bu anlatılar, yalnızca o insanın kendi kentiyle sınırlı kalmaz; diğer kentleri de aynı bakış açısından tanımlar. Duyduklarına, okuduklarına ya da izlediği görüntülere bağlı olarak görmediği kentleri de hayal eder ve onlara yerleşik bir karakter monte eder. Oysa bu anlatılar ve duygular, bir kentin mevcut gerçeği değildir. Olsa olsa romantik bir yaklaşım sonucunda, ayrı ayrı zihinlerde oluşturulmuş kent imajlarının eserleridir. Yani kentin ‘mevcut durumu’ yerine, ‘olması gereken’ hâlleridir."

Öksüz, güncel dönüşümlerin kentlerde yarattığı kopuşa dikkat çekti: "Her sokağa çıkışta görülür ki artık yaşam ve o yaşama yanıt verebilecek kent, o zihinlerdeki kentten hayli uzaklaşmıştır. Neredeyse ondan bir kırıntı bile kalmamıştır. Kentin simgeleri işlev değiştirmiş ve turistik bir görev üstlenerek bir çıkar ekonomisine devredilmiştir. Ara sokaklarla trafiğe açılan yeni caddelerin, raylı sistemlerin ve benzeri ulaşım ağlarının bağlantıları değişmiş, sirkülasyonun yönü ters yüz olmuştur. Kıyılar otoyollarla kaplanmış, tek tük kalan halka açık kamusal alanlar ise bu işlevlerini sürdüremez hâle gelmiştir. Anıların mekânlarını tanımak artık zordur."

Galeri, sanatçı ve kent ilişkisine dair değerlendirmeler:

Öksüz, zihinsel kent imgeleri ile sahadaki kent gerçeği arasındaki ilişkinin geri döndürülemez biçimde koptuğunu vurguladı: "Çünkü insanların kentle ilişkisi de ihtiyaçlar ya da çıkarlar doğrultusunda değişmiş ve kenti kullanma tarzları, oradaki her şeyin içeriğini yıkıp yeniden kurmuştur. Ne var ki romantik anlatılar hâlâ gündemdedir ve ağızdan ağıza dolaşmayı sürdürür."

Sanatçı, ortaya çıkan ruh hâline dikkat çekerek, "kente ait olmak isteyen, kentin duygusuna ortak olmayı seçen ancak orayı kendi elleriyle bozmaktan geri durmayan bir kentli olgusunun oluştuğunu" ifade etti ve yine de kentin doğası gereği sabit kalmayacağını ekledi: "Bir kent, doğası gereği asla aynı kalmaz. Ne oraya ilk yerleşim için ilk taşın konulduğu ana çakılı kalır ne de en fazla onay görmüş karakteristik yapısını koruyabilir."

SANKO Park AVM Genel Müdürü Sait Gizir ise galeriye ilişkin olarak, SANKO Sanat Galerisinin Gaziantep'te sanatın, sanatçıların ve sanatseverlerin buluşma merkezi hâline geldiğini söyledi. Gizir, alışveriş merkezini gün içinde ziyaret eden 30-40 bin kişinin bir bölümünün galeriyi gezmesinin sanatçılar için önemli bir avantaj yarattığını belirtti.

SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek de Öksüz'ün resimlerinde genellikle formu bozulmuş kent manzaralarının görüldüğünü, kentleri ayrıştıran özgün simge ve manzaraların hızla değiştiğini ifade etti. Çiçek, günümüzde "kent" denildiğinde Utku Öksüz'ün betimlediği kaotik ortamları oluşturan eylem ve olayların öne çıktığını vurguladı.

Galeriye ilişkin sayısal bir çerçeve de paylaşıldı: SANKO Sanat Galerisinde, Utku Öksüz'ün sergisi dâhil olmak üzere, 2004 yılından bu yana 734 sanatçının katılımıyla 370 sergi açıldı. Bu istatistik, galeri mekanının sürekliliğini ve bölgedeki sanat üretimine sağladığı katkıyı işaret ediyor.

Ziyaretçiler, sergideki çalışmalarda Öksüz'ün kente dair sorgulayıcı anlatısını, kişisel ve kolektif belleğe dair izleri ve kent dönüşümünün görsel yansımalarını bir arada gözlemleyebilecekler.

SANKO SANAT GALERİSİNDE UTKU ÖKSÜZ’ÜN RESİM SERGİSİ AÇILDI