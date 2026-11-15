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Gaziantep'in yerel sıcaklığı: menengiç kahvesi soğuk günlerin favorisi

Gaziantep'te menengiç kahvesi, kafeinsiz aroması ve doğal yapısıyla kış aylarında hem yerel halkın hem de turistlerin favorisi oldu.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gaziantep'in yerel sıcaklığı: menengiç kahvesi soğuk günlerin favorisi

Gaziantep'in kış lezzeti menengiç kahvesi

Kış aylarının gelmesiyle Gaziantep'te menengiç kahvesine olan ilgi belirgin şekilde arttı. Kendine has aroması ve kokusuyla öne çıkan menengiç kahvesi, soğuk havalarda sıcak içecek arayanların ve yöresel tatları denemek isteyen ziyaretçilerin tercihi oluyor. UNESCO'nun gastronomi alanında fark oluşturan şehirler ağında yer alan Gaziantep'te, yemeklerin yanı sıra menengiç kahvesi de şehir kimliğinin bir parçası haline geldi.

Yetiştiği bölgeler ve temel özellikleri:

Menengiç, Gaziantep'in yanı sıra Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinin dağlarında kendiliğinden yetişir ve halk arasında "yabani Antep fıstığı" olarak anılır. Hazırlanan kahvenin en önemli özelliklerinden biri kafein içermemesidir; bu sebeple hem çocuklar hem de hamile kadınlar tarafından da tercih edilebiliyor. Toz veya öğütülmüş halde Türk kahvesi gibi hazırlanabildiği gibi, yerel uygulamalarda sütle pişirilerek de servis ediliyor.

İşletmelerin ve ziyaretçilerin gözünden menengiç kahvesi:

Tahmis Kahvesi işletmecisi Mehmet Hilmi Bağcı, menengiç kahvesinin kış aylarında vatandaşların vazgeçilmezi olduğunu vurguluyor. Bağcı, menengiçin tamamen doğal olduğunu, uykusuzluğa yol açmadığını ve günde birkaç fincan tüketilmesinde sakınca görmediklerini ifade ediyor. İşletmede sütü kaynatarak içine menengiç ekleyip servis ettiklerini belirten Bağcı, gelen yoğun talep nedeniyle misafirlerini sobanın başında ağırlamaktan memnun olduklarını söylüyor.

Ziyaretçi Remziye Eran ise İstanbul'dan geldiğini, Gaziantep'teki üçüncü gelişinde menengiç kahvesinin tadını beğendiğini aktarıyor. Eran, menengiç kahvesinin hafif, lezzetli ve şehirdekiler tarafından şifa deposu olarak bilindiğini belirterek kahve sevenlere tavsiye ettiğini söylüyor.

Geleneksel yöntemlerle hazırlanan menengiç kahvesi, kışın artan tüketimiyle Gaziantep'in mutfak mirasında önemli bir yer tutmaya devam ediyor; hem yerel halkın hem de yerli ve yabancı turistlerin aradığı doğal, kafeinsiz bir sıcak içecek alternatifi sunuyor.

Gaziantep&#039;in geleneksel menengiç kahvesi kışın gözdesi oldu

Gaziantep'in geleneksel menengiç kahvesi kışın gözdesi oldu

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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