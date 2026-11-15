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Kendi bahçesinden tezgâha: yol kenarında ayva satarak ailesinin geçimine katkı

Kahramanmaraş Onikişubat'ta yaşayan Zeynep Kayaalp, kendi bahçesindeki ayvaları yol kenarında 20-70 TL arası fiyatla satarak aile bütçesine katkı sunuyor.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kendi bahçesinden tezgâha: yol kenarında ayva satarak ailesinin geçimine katkı

Kahramanmaraş'ta tezgâhından doğrudan satış

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Tedbiller mevkiinde yaşayan Zeynep Kayaalp, ayva hasadı döneminde bahçesinden topladığı ürünleri yol kenarında satışa sunuyor. Tezgâh, Ilıca Mahallesi yönüne ve kent merkezine giden sürücü ve yayaların uğradığı bir noktada yer alıyor.

Satış ve fiyatlandırma:

Kayaalp’in ürünleri, ayvanın kalitesi ve büyüklüğüne göre alıcı buluyor. Fiyatlar kilogramı 20 ile 70 lira arasında değişiyor. Soğuk havaların getirisiyle ürünlerin bozulmadan kalabildiği ve bu sayede sezon boyunca satışların sürdürülebildiği belirtildi. Satışların Ramazan ayına kadar devam etmesi bekleniyor.

Aile ekonomisine katkı ve ürünün kullanımı:

Kayaalp, ayvaları kendi bahçelerinden topladıklarını ve burada satışa sunduklarını belirterek, 'Allah’a çok şükür satışlarımız güzel' diyor. Ürünlerden elde edilen gelirle aile geçimine katkı sağlandığı, yıllarca bu işle uğraşıldığı ve başka bir gelir kaynağı bulunmadığı ifade ediliyor. Kayaalp, bu çalışma sayesinde dört çocuğunu yetiştirdiklerini, onları evlendirip ev sahibi yaptıklarını anlatıyor. Ayvalar ayrıca reçel ve hoşaf yapılarak farklı şekillerde değerlendiriliyor.

ZEYNEP KAYAALP, YETİŞTİRDİĞİ AYVALARI YOL KENARINDA SATARAK EV EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR.

ZEYNEP KAYAALP, YETİŞTİRDİĞİ AYVALARI YOL KENARINDA SATARAK EV EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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