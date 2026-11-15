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gaziantep'in menengiç kahvesi soğuk günlerin tercihine dönüştü

Gaziantep'in menengiç kahvesi, kafeinsiz aroması ve doğal hazırlanışıyla soğuk kış günlerinde hem yerel halkın hem turistlerin favorisinde yer alıyor.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 10:43

GÜNCELLEME: 15 Kasım 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

gaziantep'in menengiç kahvesi soğuk günlerin tercihine dönüştü

Gaziantep'in yöresel menengiç kahvesine kış ilgisi

Kış aylarının gelmesiyle birlikte Gaziantep'te menengiç kahvesine olan talep hızla arttı. Kendine has aroma ve kokusuyla öne çıkan menengiç kahvesi, soğuk havalarda vatandaşların içini ısıtan geleneksel lezzetler arasında yerini koruyor. Gastronomi alanında UNESCO'nun fark oluşturan şehirler ağına dahil edilen Gaziantepte menengiç, kent mutfağının kebap ve baklava kadar konuşulan tatları arasına girdi.

Dağlarda kendiliğinden yetişen ve halk arasında "yabani Antep fıstığı" olarak bilinen meyveden elde edilen menengiç, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır gibi Güneydoğu Anadolu illerinde de biliniyor. Kafein içermemesi ve fıstığı andıran aromatik tat profili, özellikle soğuk günlerde sıcak içecek arayanların ilk tercihleri arasında olmasını sağlıyor.

menengiçin hazırlanışı ve geleneksel kullanımı:

Menengiç kahvesi toz veya öğütülmüş halde Türk kahvesi usulü hazırlanabildiği gibi, sık tercih edilen bir yöntem de sütle kaynatılarak sunulması. İşletme sahipleri genellikle sütü kaynatıp içine menengiç ekleyerek servis ediyor. Bu yöntem hem tadı yumuşatıyor hem de içimin daha rahat olmasını sağlıyor. Geleneksel olarak annelerin soba başında çocuklarına pişirdiği menengiç, soğuk algınlıklarına karşı tüketildiği için kuşaklar boyu tercih edilen bir içecek oldu.

işletme ve tüketici görüşleri:

Tahmis Kahvesi işletme sahibi Mehmet Hilmi Bağcı menengiç kahvesinin kışın vazgeçilmezi olduğunu vurgulayarak, "Menengiç kahvesi tamamen doğal. Uykusuzluk gibi bir probleme neden olmaz. Günde birkaç fincan içilmesinde de bir sakınca olmadığını düşünüyoruz" dedi. Bağcı, işletmelerinde sobanın başında misafirleri menengiç kahvesi içmeye beklediklerini ve yoğun talep gördüklerini aktardı. Ayrıca menengiçin boğaz ağrılarına iyi geldiği ve hamileler ile çocuklar tarafından da tüketilebildiği ifade edildi.

Müşteriler de deneyimlerinden memnun. İstanbul'dan gelen Remziye Eran, menengiç kahvesini çok beğendiğini belirterek, "Gayet lezzetli geldi, damak tadıma uygun. Şifalı olduğu söyleniyor, gerçekten keyifle içiliyor" diye konuştu. Yerel ve yabancı turistlerin doğal ve kafeinsiz bir alternatif olarak menengiç kahvesini tercih etmesi, kış mevsiminde Gaziantep'in vazgeçilmez lezzetlerinden biri haline getirdi.

GAZİANTEP&#039;İN GELENEKSEL MENENGİÇ KAHVESİ KIŞIN GÖZDESİ OLDU

GAZİANTEP'İN GELENEKSEL MENENGİÇ KAHVESİ KIŞIN GÖZDESİ OLDU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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