Karacahisar'da arkeoloji ve kültür turizmi odaklı çalışmalar hız kazandı

Karacahisar kalesi kazı alanında yerinde inceleme

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı ilçesi Karacaşehir Mahallesi’ndeki Karacahisar Kalesi kazı alanını ziyaret ederek yürütülen arkeolojik çalışmaları yerinde inceledi. Ünlüce’ye, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı Sercan Kara ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Gamze Bulut Tüzüntürk eşlik etti.

ziyaretin içeriği ve ekip çalışması:

Başkan Ünlüce, kazı başkanı ve Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yılmazyaşar ile bir araya gelerek kazıların son durumu, gün yüzüne çıkan kalıntılar ve alana ilişkin koruma ile tanıtım çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarette kazı alanı dolaşılarak ortaya çıkarılan yapılar ve arkeolojik buluntular yakından incelendi; ekipten detaylı gözlemler dinlendi.

kazıların tarihsel ve turistik önemi:

Karacahisar Kalesi kazılarının, Osmanlı tarihinin aydınlatılmasında kilit role sahip olduğu vurgulandı. Çalışmaların, Prof. Dr. Halil İnalcık öncülüğünde başladığı ve Osmanlı’nın kuruluş dönemine ilişkin önemli izler taşıdığı belirtildi. Saha, 1299 yılına ve o dönemde yaşananlara ilişkin izler barındırıyor; örneğin Dursun Fakih’in, Osman Gazi adına ilk hutbeyi okuduğu geleneksel kayıtlarda yer alan bir mekân olarak anılıyor.

Kazıların sürdürülmesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi iş birliğinin, ayrıca Eskişehir Valiliği katkılarının kritik olduğu kaydedildi. Bu çok kurumlu yapı, hem bilimsel titizlik hem de alanın gelecek kuşaklara aktarılması açısından önem taşıyor.

Ünlüce, Eskişehir’in tarihî ve kültürel değerlerinin korunmasının yanı sıra bu mirasın kent turizmine kazandırılmasının da önemine dikkat çekti. Yerinde izleme, hem koruma stratejilerinin hem de tanıtım planlarının daha sağlıklı yürütülmesine zemin hazırlıyor. Kazıların elde ettiği bulguların, Eskişehir’in kültür turizmine katkı sunması hedefleniyor.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AYŞE ÜNLÜCE, OSMANLI TARİHİNİN ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTALARINDAN BİRİ OLAN KARACAHİSAR KALESİ’NDE SÜRDÜRÜLEN ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEREK, KAZI EKİBİNDEN ÇALIŞMALARIN SON DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI.