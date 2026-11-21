Dokunulmazlık eleştirisi ve toplantı mesajı:

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Karşıyaka Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı nda teşkilat üyeleriyle buluştu. Toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan İnan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve yakın ekibini, haklarındaki rüşvet ve usulsüzlük iddiaları karşısında hesap vermek yerine dokunulmazlıklarına sığındıkları gerekçesiyle eleştirdi.

İnan, milletvekilliğinin milletin emanetini taşıyanların özgürce söz söyleyebilmesi için bulunduğunu belirterek milletin malına uzananların korunamayacağını vurguladı. Bu kapsamda İnan, milletvekilliğinin işlevinin suçu örtmek veya yargıdan kaçmak olmadığını söyledi ve sözlerini güçlü ifadelerle sürdürdü.

Milletin malına uzanan kirli elleri korumak, rüşvet iddialarını ve mali skandalları örtmek için dokunulmazlıklar bir kalkan olamaz ifadelerini kullanan İnan, teşkilat mensuplarına Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ın selamlarını iletti ve teşkilat çalışmasının önemine dikkat çekti.

Fon soruşturması ve hukuki adımlar:

İnan, fon soruşturmasına ilişkin yürütülen işlemleri ayrıntılarıyla aktardı. Devletin denetim kurumlarının sorunu tespit etmesinin ardından savcılığın harekete geçtiğini, Meclis in ise vatandaşın mağduriyetini önlemek amacıyla hızlı düzenleme yaptığını belirtti.

Meclisimizden 18 günde kanun çıkardık diyerek yapılan yasal düzenlemeyi vurgulayan İnan, 119 fonda 445 bine yakın yatırımcıya toplam yaklaşık 161 milyar lira ödeme yapıldığını söyledi. Bu ödemelerin 144,7 milyar lirasının nakit ve 16,2 milyar lirasının varlıklarla karşılandığını belirtti.

İnan, 371 bin 21 yatırımcının parasını tamamen aldığına dikkat çekti ve olağanüstü tasfiye kapsamında 337 bini aşkın vatandaşın hakkına kavuştuğunu ifade etti. Kalan ödemeler ve yurt dışına kaçırılmaya çalışılan varlıklarla ilgili takibin sürdüğünü belirtti.

Soruşturma kapsamı ve sonuçları:

Fon dosyasının sadece ödemeyle kapanmadığını belirten İnan, ihmal, kusur veya kastı bulunan herkes hakkında işlem başlatıldığını söyledi. Soruşturmada 500 şüpheli bulunduğunu, 136 kişinin tutuklandığını, 285 kişiye adli kontrol uygulandığını ve 417 kişi ile 149 kurumun malvarlığına el konulduğunu açıkladı.

İnan ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu nun da inceleme yaptığını belirterek hiçbir makama ayrıcalık tanınmayacağını vurguladı: kim olursa olsun, milletin hakkına el uzatanlar hakkında gerekli hesabın sorulacağı mesajını verdi.

Meydan okuma, davalar ve yerel hizmet taahhütleri:

Özgür Özel in önceki kurultayında Silivri den yapılan canlı bağlantıyı eleştiren İnan, Özel den Manisa ya canlı bağlantı yapmasını beklediğini; özellikle Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ve oradaki ilişkilerle ilgili sorulara yanıt vermesi gerektiğini söyledi. İnan, Özel in Manisa daki iddialara dair sessiz kalması halinde partilerinin tek tek anlatacağını belirtti.

İnan, Özgür Özel in kendisine açtığı tazminat davalarına da değinerek bu tehditlerin geri adım attırmayacağını söyledi. İnan, davalardan çekinip geri adım atılmasının namertlik sayılacağını belirtti ve sözlerini teşkilata dönük bir uyarı ile sürdürdü.

Yerel hizmet gündemine de vurgu yapan İnan, İzmir için çalışmaların süreceğini ifade etti. Çeşme Projesi, Karşıyaka Stadyumu ve İkinci Çevre Yolu gibi projeler için gece gündüz çalışacaklarını ve teşkilatın bu süreci takip edeceğini söyledi.

Toplantıda İnan ın sert ifadeleri ve verdiği rakamlar dikkat çekerken, hükümet ve AK Parti kanadının fon soruşturmasıyla ilgili hem ödemeyi hem de hukuki takibi sürdüreceği mesajı öne çıktı. İnan, milletin hakkına dokunanların hesabını sormalarında ısrarcı olacaklarını belirtti ve İzmir yatırımlarına ilişkin taahhütlerini yinelendi.

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ VE İZMİR MİLLETVEKİLİ EYYÜP KADİR İNAN