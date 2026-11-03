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İncir ağacından düşen eski makas ustası yaşamını yitirdi

Alaplı'da incir ağacını budarken düşen 82 yaşındaki Memduh Özdemir, önce Alaplı Devlet Hastanesi'ne, sonra Ereğli'ye sevk edildi; yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 14:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İncir ağacından düşen eski makas ustası yaşamını yitirdi

olayın gelişimi:

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi İsmet İnönü Caddesi’nde meydana gelen olayda, evinin bahçesindeki incir ağacını budamak için ağaca çıkan Memduh Özdemir (82), dengesini kaybederek düştü. Düşmenin ardından ağır yaralanan Özdemir için çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra Özdemir, ilk etapta Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

tedavi süreci ve vefat:

Özdemir’in durumu ağır olduğu için buradan Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede yürütülen tedavi ve müdahalelere rağmen, haber kaynaklarının aktardığına göre dün yaşamını yitirdi. Merhumun uzun yıllar Karadeniz Ereğli Sanayi Sitesi’nde makas ustası olarak çalıştığı, vefatının ailesi ve yakın çevresinde derin üzüntüye neden olduğu belirtildi.

cenaze töreni:

Memduh Özdemir’in cenazesi, haberlerde yer alan bilgilere göre bugün Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Çaylıoğlu köyünde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Olay, özellikle yaşlıların bahçe işleri ve ağaç budama gibi faaliyetlerde karşılaşabileceği riskleri bir kez daha hatırlattı.

ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE GEÇTİĞİMİZ AYLARDA EVİNİN BAHÇESİNDEKİ İNCİR AĞACINI BUDAMAK...

ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE GEÇTİĞİMİZ AYLARDA EVİNİN BAHÇESİNDEKİ İNCİR AĞACINI BUDAMAK İSTERKEN DÜŞEREK AĞIR YARALANAN 82 YAŞINDAKİ MEMDUH ÖZDEMİR, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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