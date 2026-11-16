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Ardahan'da propolis üretimi başladı: araştırma ve ekonomik fırsat sunuyor

Ardahan Kafkas Arısı Merkezinde propolis üretimi başladı; kanser araştırmalarında incelenen bu katma değerli ürün için ekstraksiyon hattı kuruldu.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 11:41

GÜNCELLEME: 16 Kasım 2026 - 11:43

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EDİTÖR: Berk Doğan

Ardahan'da propolis üretimi başladı: araştırma ve ekonomik fırsat sunuyor

Ardahan'da propolis üretimi yerel arıcılığa yeni bir soluk getiriyor

Arıların doğadan topladığı bitkisel reçinelerle oluşturulan propolis üretimine Ardahan Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki Arı Ürünleri İşleme ve Paketleme Tesisinde başlandı. Sağlık, gıda ve kozmetik sektörlerinde kullanılan; özellikle kanser tedavisine yönelik bilimsel çalışmalarda incelenen propolis, arıcılıkta katma değeri yüksek ürünler arasında öne çıkıyor.

Üretim süreci ve ekstraksiyon:

Propolisin üretim hattı, müdürlük tarafından üç yıl önce kurulan Arı ürünleri işleme ve paketleme tesisi projesi kapsamında oluşturulan sistemlerle çalışıyor. Üreticilerle yapılan sözleşmeler doğrultusunda toplanan ham propolisler üreticilerden alınıyor ve ilk aşamada eksi 18 derecede muhafaza edilmeleri isteniyor. Müdürlük teslim aldığı propolislerin fiziksel kontrollerini yapıyor; uygun görülen partiler üretim sürecine alınıyor ve ekstraksiyon kazanına aktarılıyor.

Ham propolisler, özel ekstraksiyon kazanlarında belirlenen işlemlerden geçiriliyor. Bu aşamada amaç; propolisin yapısında bulunan fenolik bileşikler ve flavonoidlerin uygun yöntemlerle özütlenmesini sağlamak. İşlem kontrollü sıcaklık, karıştırma ve uygun çözücü kullanımıyla yürütülüyor; böylece değerli bileşenlerin ayrıştırılması hedefleniyor. Ekstraksiyonun ardından elde edilen özüt, filtrasyon ve gerekli kalite kontrollerinden geçirilerek kullanıma hazır hale getiriliyor. Müdürlük yetkilileri, ekstraksiyon aşamasının ürün kalitesi ve aktif bileşenlerin korunması açısından en kritik süreç olduğuna dikkat çekiyor.

Arıcılığa ekonomik katkı ve sektör etkisi:

Propolis üretiminin başlaması, sadece bal üzerine kurulu bir gelir modelini çeşitlendiriyor. Arıcılık faaliyetleri polen, arı sütü ve propolis gibi farklı ürünlerle genişleyerek üreticilere yeni gelir kapıları açıyor. Toplanan propolislerin temizleme ve ayrıştırma işlemlerinin ardından uygun yöntemlerle işlenmesi, elde edilen özütün sağlık, gıda ve kozmetik sektörlerinde değerlendirilmesine olanak veriyor.

Son yıllarda doğal ve arı kaynaklı ürünlere olan talebin artması, propolis üretimini yerel ekonomi için daha stratejik hale getiriyor. Müdürlük tarafından yürütülen koordinasyon ve kalite odaklı yaklaşımın, üreticilere düzenli alım ve işleme imkânı sağlayarak bölgedeki arıcılık gelirlerini desteklemesi bekleniyor. Hem bilimsel araştırmalarda dikkat çeken özellikleri hem de ticari değeriyle propolis, arıcılıkta yeni bir üretim alanının kapılarını aralıyor.

ARILARIN DOĞADAN TOPLADIĞI BİTKİSEL REÇİNELERLE OLUŞTURDUĞU PROPOLİSİN ÜRETİMİNE BAŞLANDI. SAĞLIK...

ARILARIN DOĞADAN TOPLADIĞI BİTKİSEL REÇİNELERLE OLUŞTURDUĞU PROPOLİSİN ÜRETİMİNE BAŞLANDI. SAĞLIK, GIDA VE KOZMETİK SEKTÖRLERİNDE KULLANILAN, ÖZELLİKLE KANSER TEDAVİSİNE YÖNELİK BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA KONU OLAN PROPOLİS, KATMA DEĞERİ YÜKSEK ARI ÜRÜNLERİ ARASINDA YER ALIYOR.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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