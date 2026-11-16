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Ara tatilini sınıf yerine çadırda geçiren coğrafya öğretmenleri

Elazığlı coğrafya öğretmenleri Emrah ve Selva Turhan, 10 yaşındaki oğulları Asaf Eymen ile 5 günlük ara tatili Çakmaktepe'de çadır kurup doğada geçiriyor.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 11:45

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ara tatilini sınıf yerine çadırda geçiren coğrafya öğretmenleri

Ara tatilde okuldan doğaya: Turhan ailesinin kamp tercihi

Elazığ'da yaşayan coğrafya öğretmeni çift Emrah ve Selva Turhan, 5 günlük ara tatili 10 yaşındaki oğulları Asaf Eymen ile birlikte Çakmaktepe köyü mevkiinde kurdukları çadırda geçiriyor. Aile, gece ve gündüz olmak üzere toplam 5 gün boyunca doğayla iç içe konaklıyor ve tatilini kamp deneyimiyle değerlendirmeyi tercih ediyor.

Arazi eğitimi ve mesleki bağlantı:

Emrah Turhan, öğretmenlik kariyerine dair bilgiler verirken, 2017 yılından bu yana Malatya'nın Kale ilçesinde görev yaptığını, daha önce ise Elazığ Kovancılar ilçesinde çalıştığını belirtiyor. Kendi meslek seçimini ve tatil planını doğaya olan ilgiyle ilişkilendiren Turhan, derslerde teorik olarak işledikleri coğrafya konularını arazide bizzat gözlemleme fırsatı bulduklarını ve bu saha deneyimlerini öğrencilerine aktardıklarını ifade ediyor.

Turhan, ara tatili önceden planladıklarını, evde geçirmek yerine ailece kampa gelmeyi tercih ettiklerini ve bu uygulamanın hem mesleki hem de pedagojik açıdan fayda sağladığını vurguluyor. Öğretmen çift, arazide yapılan gözlemlerin sınıf içi anlatımları somutlaştırdığını ve öğrencilere aktarılabilecek pratik kazanımlar sunduğunu söylüyor.

Ailenin kamp günlükleri:

Eşinin de coğrafya öğretmeni olduğunu anlatan Selva Turhan, doğada vakit geçirmenin aile bağlarına ve insan ruhuna iyi geldiğini belirtiyor. Selva, ailecek düzenledikleri kampın doğayla bütünleşme amacı taşıdığını; bir ağacın kokusu, esen rüzgarın serinliği gibi basit ama etkili duyumların önemine dikkat çekiyor ve herkesi doğaya çıkmaya davet ediyor.

Kamp boyunca 10 yaşındaki Asaf Eymen, soğuk havadan dolayı bunun onlara göre bir 'kış kampı' olduğunu söylüyor. Asaf, kamp süresince sürekli bir işle meşgul olduğu için hiç sıkılmadığını, tatilinin verimli ve eğlenceli geçtiğini aktarıyor. Aile, kamp etkinlikleri sırasında hem dinleniyor hem de doğa gözlemleri ve küçük uygulamalarla zamanı değerlendiriyor.

Turhan ailesinin tercihi, ara tatilin kent içi alışılmış dinlenme biçimlerinin dışında doğada geçirilen zamanla değerlendirilmesi örneğini teşkil ediyor. Aile, hem mesleki bir uygulama hem de kişisel bir tercih olarak kampın olumlu etkilerini paylaşarak diğer vatandaşları doğaya çıkmaya teşvik ediyor.

KENDİSİ GİBİ COĞRAFYA ÖĞRETMENİ OLAN EŞİ SELVA TURHAN, ARA TATİLİ DOĞADA GEÇİRMEK AMACIYLA KAMP...

KENDİSİ GİBİ COĞRAFYA ÖĞRETMENİ OLAN EŞİ SELVA TURHAN, ARA TATİLİ DOĞADA GEÇİRMEK AMACIYLA KAMP YAPTIKLARINI BELİRTEREK VATANDAŞLARA DOĞADA VAKİT GEÇİRME ÇAĞRISINDA BULUNDU. AİLENİN 10 YAŞINDAKİ OĞLU ASAF EYMEN TURHAN İSE KAMP SÜRESİNCE FARKLI UĞRAŞLARLA VAKİT GEÇİRDİĞİNİ VE TATİLİNİN VERİMLİ GEÇTİĞİNİ DİLE GETİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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