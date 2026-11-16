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Pazarlar Spor Lisesi serbest stilde 7 madalya ile zirveye çıktı

Okul Sporları Güreş İl Müsabakaları'nda Pazarlar Spor Lisesi serbest stilde il şampiyonu oldu; 7 madalya kazandı ve 2027'de Kütahya'yı temsil edecek.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 11:43

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Pazarlar Spor Lisesi serbest stilde 7 madalya ile zirveye çıktı

müsabaka özeti:

Kütahya'da düzenlenen Okul Sporları Güreş İl Müsabakaları'nda Pazarlar Spor Lisesi, serbest stilde takım halinde il birincisi oldu. Etkinlik, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi ve okulun antrenörü Tugay Altıntaş yönetimindeki ekip önemli bir başarıya imza attı.

kazanan sporcular:

Takım, toplam 7 madalya kazandı. Müsabakalarda Yusuf Ender Kul, Efe Değirmenci, Nurettin Efe Kıymaz ve Abdullah Çevik il birincisi olurken; Kuzey Can, Abdulsamet Kara ve Umut Şahin Çakmak il ikinciliğini elde etti. Bu sonuçlar okulun serbest stil alanındaki güçlü performansını ortaya koydu.

okulun değerlendirmesi ve gelecek hedefleri:

Pazarlar Spor Lisesi Okul Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Muammer Gökalp, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek destek veren yetkililere teşekkür etti. Başarılı sporcuların 2027 baharında düzenlenecek Okul Sporları Geleneksel Karakucak Güreşlerinde Kütahya'yı temsil edeceği bildirildi ve bu hedefin hazırlık sürecini şekillendireceği vurgulandı.

KÜTAHYA&#039;DA DÜZENLENEN OKUL SPORLARI GÜREŞ İL MÜSABAKALARI&#039;NDA PAZARLAR SPOR LİSESİ, SERBEST STİLDE...

KÜTAHYA'DA DÜZENLENEN OKUL SPORLARI GÜREŞ İL MÜSABAKALARI'NDA PAZARLAR SPOR LİSESİ, SERBEST STİLDE TAKIM HALİNDE İL BİRİNCİSİ OLDU

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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