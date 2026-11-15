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İndirimli kamp sandalyesi kuyrukları bursa alışveriş merkezinde izdihama yol açtı

Bursa'da bir alışveriş merkezinin kampanyasında kamp sandalyeleri 100 liraya inince yoğunluk ve zaman zaman arbede yaşandı; olaylar cep telefonuyla kaydedildi.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

İndirimli kamp sandalyesi kuyrukları bursa alışveriş merkezinde izdihama yol açtı

Kamp sandalyesi indirimi alışveriş merkezinde yoğunluğa neden oldu

Bursa'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen kampanya, kamp sandalyelerine olan talebi kısa sürede artırdı. İndirim kapsamında ürünlerin 100 lira seviyesine düşmesi, alışveriş merkezinde yoğun bir hareketliliğe yol açtı.

Yaşananlar:

İndirimli sandalyeleri satın almak isteyen vatandaşlar arasında oluşan kalabalık zaman zaman birbirleriyle yarışa dönüştü. Bazı noktalarda müşteriler arasında itiş kakış ve kargaşa görüldü; alışveriş merkezinde yaşanan hareketli anlar çevredeki kişilerce izlendi.

Görüntüler ve etkileri:

Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı ve sosyal medyada paylaşılabilecek nitelikte görüntüler ortaya çıktı. Olaylarda zaman zaman arbede yaşandığı, yoğunluğun mağaza içi düzeni etkilediği belirtildi.

Alışveriş merkezindeki bu tür kampanyalar, kısa sürede yüksek ilgi çekebiliyor; yetkililerin kalabalık yönetimi ve tüketicilerin dikkatli davranması göz önünde bulundurulması gereken başlıca unsurlar olarak öne çıktı.

BURSA&#039;DA BİR ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE KAMP SANDALYELERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN İNDİRİM KAMPANYASI...

BURSA'DA BİR ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE KAMP SANDALYELERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN İNDİRİM KAMPANYASI, YOĞUNLUĞA VE ARBEDEYE NEDEN OLDU.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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