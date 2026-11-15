Heykele veda, kampüste ibadetin sesi yükseldi: Şam Üniversitesi'nde El-Beşir Camii açıldı

El-Beşir Camii açıldı:

Şam Üniversitesi yerleşkesinde, yıllarca süren kampüs içi namaz yasağının ardından El-Beşir Camii törenle ibadete açıldı. Cami, Hafız Esed’in heykelinin bulunduğu meydanda inşa edildi ve Suriye’de bir üniversite yerleşkesi içinde açılan ilk cami olmasıyla dikkat çekiyor.

Açılış törenine Suriye Vakıflar Bakanı Ebu’l-Hayr Şükri, Yükseköğretim Bakanı Mervan el-Halebi, Şam Üniversitesi Rektörü Mustafa Saim ed-Dehr ile çok sayıda din alimi ve öğrenci katıldı. Caminin yapımında şamlı bir hayırseverin bağışları ve Vakıflar Bakanlığı ile Yükseköğretim Bakanlığı iş birliği rol oynadı.

yasak yılları ve kampüs yaşamında değişim:

Devrim öncesinde üniversite kampüslerinde namaz kılınması yasaktı; özellikle sabah namazı için ibadet etmek isteyen öğrenciler gözaltına alınma riskiyle karşılaşıyordu. Bu uygulamanın ardından, kampüs içinde inşa edilen El-Beşir Camii sembolik bir dönüşümün somut göstergesi olarak sunuluyor.

caminin işlevi, ölçeği ve ilk tepkiler:

El-Beşir Camii, Şam Vakıflar Müdürü Muhammed Beşşar el-Akil tarafından Vakıflar Bakanlığı’nın kamu kurumları ve üniversite yerleşkelerinde mescit ve cami inşa etme vizyonu doğrultusunda hayata geçirildi. El-Akil caminin bin 500 metrekarelik bir alana sahip olduğunu ve meydanın eskiden boş olduğunu vurguladı; şimdi burası gençlerin ibadet, gençlik seminerleri ve kültürel buluşmalarında bir araya geldiği medeni bir alan haline geldi.

El-Beşir Camii İmamı Gıyas Ebu’l-Burgul ise caminin yaklaşık bir ay önce öğrencilerin kullanımına açıldığını ve başlangıçtan itibaren yoğun ilgi gördüğünü belirtti. İmamın aktardığına göre, cami açılır açılmaz çoğu üniversite yurtlarında kalan 100’den fazla kişi namazlara gelmeye başladı; gençlerin camide farklı girişimler ve projeler önerdiği kaydedildi.

Üniversite yurdunda kalan ve Kur’an-ı Kerim eğitim halkalarını yöneten Muhammed el-Hamis, meydanda eskiden Hafız Esed’in heykelinin bulunduğunu hatırlatarak, heykelin yerini caminin almasının kendileri için derin bir anlam taşıdığını ve bunun bir değişim işareti olduğunu ifade etti.

Yetkililer, El-Beşir Camii'nin yalnızca bir ibadet mekanı olmayıp aynı zamanda kız ve erkek yurtlarında kalan öğrenciler için bir kültür merkezi işlevi göreceğini belirtiyor. Açılış, kampüs hayatında dini ve kültürel etkinliklerin yeniden organize edilmesine zemin hazırlayan önemli bir adım olarak sunuldu.

SURİYE’NİN BAŞKENTİ ŞAM’DAKİ ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİNDE, YILLAR SÜREN NAMAZ YASAĞININ ARDINDAN HAFIZ ESED’İN HEYKELİNİN BULUNDUĞU MEYDANA İNŞA EDİLEN EL-BEŞİR CAMİİ TÖRENLE İBADETE AÇILDI.