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İnegöl AVM'nin kültür hamlesi: 'Gelenekten Geleceğe' 11 ödülle uluslararası tanınırlık kazandı

İnegöl AVM'nin 'Gelenekten Geleceğe' projesi Solal Awards 2026'da iki ödül kazanarak uluslararası platformlarda toplam ödül sayısını 11'e yükseltti.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 15:52

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EDİTÖR: Hazal Tunç

İnegöl AVM'nin kültür hamlesi: 'Gelenekten Geleceğe' 11 ödülle uluslararası tanınırlık kazandı

İnegöl AVM'nin kültürel projeye uluslararası ödül akını

Fiba Commercial Properties’in yatırımcısı ve yöneticisi olduğu İnegöl AVM, yerel kültürel mirası yaşatma hedefiyle hayata geçirilen 'Gelenekten Geleceğe' projesiyle uluslararası alanda yeni başarılar elde etti. Proje, toplumsal fayda üretme ve bölgesel kültürel değerleri görünür kılma yaklaşımını pekiştiriyor.

ödül ayrıntıları:

Solal Awards 2026'da proje; Mekan Oluşturma kategorisinde gümüş, kurumsal sosyal sorumluluk kategorisinde ise bronz ödüle layık görüldü. Daha önceki dönemde projenin Hermes Creative Awards 2026, MarCom Awards 2025 ve Stevie Awards 2025 gibi platformlarda da ödüller aldığı, böylece uluslararası arenada toplam ödül sayısının 11'e çıktığı belirtildi.

yönetici değerlendirmesi:

Fiba Commercial Properties Genel Müdür Yardımcısı Ali Cemil Çavdar, ödülle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "İnegöl AVM’nin ‘Gelenekten Geleceğe’ projesiyle uluslararası platformlarda toplam 11 ödüle ulaşması, bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Alışveriş merkezlerini yalnızca alışveriş yapılan alanlar olarak görmüyor; bulundukları bölgenin sosyal yaşamına katkı sağlayan, insanları bir araya getiren ve ortak deneyimlere ev sahipliği yapan yaşam alanları olarak değerlendiriyoruz. Bu anlayışla yerel kültürel değerleri yaşatmayı, toplumsal etkileşimi desteklemeyi ve faaliyet gösterdiğimiz bölgelere kalıcı değer katmayı önemsiyoruz. ‘Gelenekten Geleceğe’ projemizin Solal Awards 2026’da iki yeni ödüle layık görülmesi ve daha önce Hermes Creative Awards, MarCom Awards ve Stevie Awards gibi uluslararası platformlarda da takdir edilmesi, bu yaklaşımımızın farklı çevrelerde karşılık bulduğunu gösteriyor. Bu başarıda emeği bulunan çalışma arkadaşlarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Projenin aldığı bu ödüller, İnegöl AVM'nin kültürel mirası koruma ve toplumsal fayda üretme hedeflerini uluslararası standartlarda da karşılık bulduğunu gösteriyor ve benzer girişimler için örnek teşkil ediyor.

İNEGÖL AVM, KÜLTÜREL MİRASI YAŞATARAK TOPLUMSAL FAYDA OLUŞTURMAYI AMAÇLAYAN ‘GELENEKTEN GELECEĞE&#039;...

İNEGÖL AVM, KÜLTÜREL MİRASI YAŞATARAK TOPLUMSAL FAYDA OLUŞTURMAYI AMAÇLAYAN ‘GELENEKTEN GELECEĞE' PROJESİYLE SOLAL AWARDS 2026'DA İKİ ÖDÜL KAZANDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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