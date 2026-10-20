Andırın'da kütüphane gençlerin sınav mesaisi için haftanın 7 günü açık

kütüphane artık haftanın 7 günü açık:

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki Şehit Astsubay Ömer Halisdemir İlçe Halk Kütüphanesi, yapılan yeni düzenlemeyle haftanın yedi günü hizmet vermeye başladı. Uygulama, Andırın Kaymakamı Ömer Bulut ile kütüphane yönetiminin ortak çalışmasıyla hayata geçirildi.

çalışma saatleri ve erişim:

Kütüphanenin kış dönemi çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Buna göre kütüphane hafta içi 08.30-21.00, hafta sonu ise 09.00-19.00 saatleri arasında açık olacak. Bu düzenleme, mekâna erişimi esnekleştirerek daha geniş bir kullanıcı kitlesinin yararlanmasını hedefliyor.

öğrenciler ve araştırmacılar için düzenli ortam:

Yeni uygulama özellikle YKS, LGS ve KPSS gibi sınavlara hazırlanan öğrenciler için düzenli çalışma imkânı sunuyor. Haftanın her günü açık olması, öğrencilerin sınav maratonunda süreklilik sağlamasına yardımcı olurken, araştırmacılar ve kitapseverlerin kütüphaneyi daha uzun süre kullanabilmesine olanak tanıyacak.

Kütüphane yönetimi ve kaymakamlık yetkilileri, uygulamanın ilçede eğitim ve okuma kültürünü güçlendirmesini amaçladıklarını belirtiyor. Vatandaşların yoğun talepleri ve öğrencilerin çalışma ihtiyaçları doğrultusunda alınan bu kararın, yerel düzeyde bilgiye erişimi artırması bekleniyor.

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİNDE BULUNAN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ, HAFTANIN 7 GÜNÜ HİZMET VERMEYE BAŞLADI.