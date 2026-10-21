İnegöl belediyesi personeline yapay zekâyle hizmet odaklı eğitim

İnegöl belediyesi personeline yapay zekâ eğitimi düzenlendi

İnegöl Belediyesi, personelinin dijital yetkinliklerini geliştirmek ve yapay zekâ teknolojilerinin kamu hizmetlerinde etkin kullanımını desteklemek amacıyla bu sabah belediye binasındaki çok amaçlı salonda temel düzeyde yapay zekâ eğitimi gerçekleştirdi. Eğitim, 2026 yılı eğitim planı kapsamında yürütüldü ve farklı müdürlüklerden personele hitap etti.

Eğitimin katılımcı profili ve hedefleri:

Eğitime; belediyenin çeşitli müdürlüklerinde görev yapan kalem ve teknik personel ile yapay zekâ teknolojilerini kamu iş süreçlerinde uygulayan ya da uygulamayı hedefleyen ve konuya ilgi duyan diğer personel katıldı. Amaç, belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik imkânlardan daha etkin yararlanılması ve iş süreçlerinde verimliliğin artırılması olarak açıklandı.

Eğitim içeriği ve uygulamalı örnekler:

Eğitim programı, Eğitim Uzmanı Dr. Sezgin Koyun ve Bilgisayar Mühendisi Harun Ergün tarafından verildi. Oturumlarda yapay zekâ araçlarının tanıtımı, resmi yazışmaların hazırlanması, metin özetleme, raporlama ve veri analizi gibi temel konular işlendi. Ayrıca otomasyon süreçlerinde ve belediye hizmetlerinde yapay zekânın güvenli ve etkin kullanımı ile ilgili temel bilgiler uygulamalı örneklerle aktarıldı.

Belediye yetkilileri, verilen eğitimin personelin farkındalığını artırmasının yanı sıra günlük iş akışlarına uygulanabilir pratik bilgiler sunduğunu belirtti. Bu girişim, gelecekteki eğitim planları ve dijital dönüşüm adımları için temel oluşturması hedeflenen bir adım olarak değerlendiriliyor.

İNEGÖL BELEDİYESİNDE PERSONELİNİN DİJİTAL YETKİNLİKLERİNİ GELİŞTİRMEK VE YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİNİN KAMU HİZMETLERİNDE ETKİN KULLANIMINI DESTEKLEMEK AMACIYLA TEMEL DÜZEYDE YAPAY ZEKÂ EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.