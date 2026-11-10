İnegöl'de iki katlı ahşap bina yandı, yapı kullanılamaz hale geldi

İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'ndeki iki katlı ahşap binada çıkan yangın, saat 15.00 civarında paniğe yol açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve ekipler kısa sürede müdahale etti.

olay yeri ve müdahale:

Yangın, Sinanbey Çıkmazı Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap binada başladı. İtfaiye ekipleri alevlere odaklanarak yangını kontrol altına aldı ve söndürme çalışmalarını tamamladı. Müdahale sayesinde yangının çevreye sıçraması engellendi.

binada meydana gelen hasar ve soruşturma:

Yangın nedeniyle söz konusu ahşap bina tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililerce inceleme başlatıldı.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE 2 KATLI AHŞAP BİNADA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. YANGINDA BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ.