Güroymak'ta tır parkındaki taksi durduruldu: 1 kilo 50 gram kubar esrar ele geçirildi

operasyon ve arama:
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri istihbari bilgiler doğrultusunda, savcılık koordinesinde Güroymak ilçesi Tahtalı köyü Tır Parkı mevkiinde operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında durdurulan ticari takside yapılan aramada 1 kilo 50 gram kubar esrar ele geçirildi.
şüpheli ve adli işlem:
Uyuşturucuya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Valilik açıklamasında, operasyonun istihbari bilgiler doğrultusunda ve savcılık koordinesinde gerçekleştirildiği ifade edildi.
BİTLİS’İN GÜROYMAK İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DURDURULAN TİCARİ TAKSİDE 1 KİLO 50 GRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.
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