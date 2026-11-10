İnegöl'de yağışta kayganlaşan yolda minibüs kontrolden çıktı: 1'i ağır 4 yaralı

Kaza anı ve konum:

İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi, Babacan Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana gelen kazada, sürücü Baran Y. (23) idaresindeki 03 LB 279 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yol yüzeyinde hakimiyeti kaybederek kontrolden çıktı.

Savrulan araç önce bir fabrika duvarına çarptı, ardından yol kenarındaki bir ağaca çarpıp durabildi.

Yaralıların kurtarılması ve hastaneye sevk:

Kaza sonucu araçta bulunan sürücü Baran Y. ile yolcular Fırat T. (16), Enes K. (21) ve Sait S. (21) yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.

Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan yaralılardan Fırat T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi; diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

Soruşturma ve güvenlik uyarısı:

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde araç hasarı, yol ve fren izleri ile görgü tanıklarının ifadeleri değerlendiriliyor. Yetkililer, yağışlı havalarda hızın azaltılması ve takip mesafesine dikkat edilmesi yönünde sürücüleri uyardı.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA KONTROLDEN ÇIKAN MİNİBÜS, FABRİKA DUVARINA VE AĞACA ÇARPTI. KAZADA 1’İ AĞIR OLMAK ÜZERE 4 KİŞİ YARALANDI.