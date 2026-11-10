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WhatsApp'ta bağlı cihaz açığından faydalanılan dolandırıcılık ve yapay zeka uyarısı

Kocaeli'de ele geçirilen WhatsApp hesaplarıyla yakınlarından 20'şer bin lira istenmesi üzerine uzmanlar 'Bağlı Cihazlar' açığı ve yapay zeka taklidine dikkat çekiyor.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 10:42

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

WhatsApp'ta bağlı cihaz açığından faydalanılan dolandırıcılık ve yapay zeka uyarısı

WhatsApp hesaplarının ele geçirilmesi ve mağdur örneği

Kocaeli'de yaşayan Heran Duman'ın WhatsApp hesabı ele geçirilince hesabından yakınlarına acil olduğu belirtilerek 20'şer bin lira istendi. Duman, dolandırıcıların kendisi adına arkadaşlarına ve akrabalarına para talebi gönderdiğini, bazı yakınlarının parayı gönderdiğini ancak paranın dolandırıcıların hesabına aktarıldığını söyledi. Olaydan bir süre sonra haberdar olduğunu belirten Duman, ilgili mercilere şikayette bulunduğunu ifade etti. Duman, "Herkesten 20'şer bin lira istemiş, 'Acil olmasaydı istemezdim' diye. Benim kimseden bir şey istediğim yok, haberim de yok" dedi.

saldırı yöntemi ve yapay zeka ile stil taklidi:

Kocaeli Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Zeki Konyar, son dönemde WhatsApp hesaplarının ele geçirilmesine ilişkin şikayetlerin arttığını belirtti. Konyar'a göre bu vakalarda özellikle iOS işletim sistemiyle ilişkilendirilen bir güvenlik açığından yararlanılıyor; saldırganlar 'Bağlı Cihazlar' özelliğini kullanarak hedefin hesabının bir kopyasını açıyor ve bu oturum telefon sahibine bildirilmeden çalışabiliyor. Bu yöntemle ele geçirilen hesap üzerinden, mağdurun sık iletişim kurduğu kişiler tespit edilip hedefleniyor.

Konyar, dolandırıcıların yalnızca hesap erişimiyle yetinmediğini; iletişim tarzını taklit etmek için yapay zeka ve otomasyon tekniklerinden yararlandıklarını söyledi. Buna göre saldırganlar, mağdurun yazışma stilini örnekleyip benzer dil ve üslup kullanarak yakınlarından para talep eden mesajlar gönderebiliyor.

uzman önerileri: ne yapmalı, hangi kanıtlar saklanmalı?

Konyar, mesajla para talebi alındığında ilk adımın talebi yapan kişiyi mutlaka telefonla arayarak doğrulamak olması gerektiğini vurguluyor: "Lütfen hemen para göndermeye kalkmayın. Muhakkak sesli bir şekilde o kişiyi aramayı deneyin." Kullanıcıların WhatsApp ayarlarında yer alan 'Bağlı Cihazlar' sekmesini düzenli kontrol etmesi ve şüpheli bir oturum tespit edilirse o oturumdan çıkış yapılması gerektiği belirtildi.

Ayrıca Konyar, telefonların ve WhatsApp uygulamasının güncel tutulmasının önemine dikkat çekiyor; özellikle güncelleme desteği bulunmayan eski telefonların güvenlik riski oluşturduğunu söylüyor. Bilinmeyen, merak uyandıran bağlantılara tıklanmaması gerektiğini; bu tür linklerin kişisel verileri, şifreleri ve mesajları ele geçirebileceğini hatırlatıyor.

Dolandırıcılık şüphesinde ise mesajlaşma geçmişlerinin, ekran görüntülerinin, para transferi bilgileri ile IBAN ve alıcı adlarının saklanması gerektiği tavsiye ediliyor. Konyar, bu verilerin kolluk kuvvetleriyle paylaşılmasının benzer dolandırıcılıkların önlenmesine katkı sağlayacağını belirtti: "Karşı taraf mesajları silebilir; bu yüzden ekran resimleri alarak kanıtları tutmanızı öneriyoruz."

Olay, WhatsApp kullanıcılarına hem dijital güvenlik uygulamalarını düzenli gözden geçirme hem de tanıdıklarından gelen para taleplerini telefonla teyit etme konusunda somut bir uyarı niteliği taşıyor. Kullanıcılar, şüpheli isteklere karşı temkinli davranarak ve ilgili kanıtları saklayarak olası zararları azaltabilirler.

WHATSAPP HESAPLARINI ELE GEÇİREN DOLANDIRICILAR, YAPAY ZEKA YARDIMIYLA KULLANICILARIN MESAJLAŞMA...

WHATSAPP HESAPLARINI ELE GEÇİREN DOLANDIRICILAR, YAPAY ZEKA YARDIMIYLA KULLANICILARIN MESAJLAŞMA TARZLARINI TAKLİT EDEREK YAKINLARINDAN PARA İSTİYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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