Habaş'ta patlama sonrası adli tıp önünde bekleyiş: 17 işçinin cenazeleri için DNA eşleştirme sürüyor

Olayın gelişimi:

İzmir’in Aliağa ilçesinde, Yeni Foça yolu üzerindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda dün öğle saatlerinde yaşanan patlama sonrası çıkan yangına itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri müdahale etti. Müdahale sonrası çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 1’i ağır olmak üzere toplam 12 işçinin tedavilerinin sürdüğü, patlamada 17 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Adli Tıp ve ailelerin bekleyişi:

Hayatını kaybeden işçilerin cenazeleriyle ilgili işlemler İzmir Adli Tıp Kurumu’nda devam ediyor. Kimlik tespitinin sağlanabilmesi amacıyla yürütülen DNA eşleştirme çalışmaları sürerken, hayatını kaybedenlerin yakınları kurum önünde bekleyişlerini sürdürüyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından cenazelerin ailelere teslim edilmesi bekleniyor.

Soruşturma ve inceleme:

Patlamanın nedenini ortaya koymak üzere başlatılan adli ve idari soruşturmalar kapsamında ilgili ekiplerin sahada incelemeleri devam ediyor. Olayla ilgili teknik değerlendirmeler, güvenlik ve iş sağlığı süreçleri çerçevesinde yürütülüyor; yetkililer, soruşturma sonuçlarına göre ek adımlar atılacağını açıkladı.

HABAŞ DEMİR ÇELİK FABRİKASI'NDA MEYDANA GELEN PATLAMADA HAYATINI KAYBEDEN 17 İŞÇİNİN CENAZELERİYLE İLGİLİ İZMİR ADLİ TIP KURUMU'NDAKİ İŞLEMLER SÜRÜYOR.