Bağcılar'da saha ve istihbarat çalışması sonuç verdi: ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Operasyon ve gözaltılar:
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında yürüttükleri saha ve istihbarat çalışmaları sonucu 8 Kasım'da Kirazlı Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda S.A., A.B. ve M.T. gözaltına alındı.
Ele geçirilen silah ve mühimmat:
İş yerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 17 fişek ve 3 kartuş ele geçirildi.
Adliye süreci:
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.B. ve M.T. hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Operasyon, bölgedeki ruhsatsız silahlanmayla mücadele çalışmalarının bir parçası olarak kayda geçti.
ELE GEÇİRİLENLER
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