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Bağcılar'da saha ve istihbarat çalışması sonuç verdi: ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Bağcılar'da Kirazlı Mahallesi'ndeki iş yerine yapılan operasyonda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve fişekler bulundu; 3 gözaltından 1'i tutuklandı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 11:01

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bağcılar'da saha ve istihbarat çalışması sonuç verdi: ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Operasyon ve gözaltılar:

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında yürüttükleri saha ve istihbarat çalışmaları sonucu 8 Kasım'da Kirazlı Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda S.A., A.B. ve M.T. gözaltına alındı.

Ele geçirilen silah ve mühimmat:

İş yerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 17 fişek ve 3 kartuş ele geçirildi.

Adliye süreci:

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.B. ve M.T. hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Operasyon, bölgedeki ruhsatsız silahlanmayla mücadele çalışmalarının bir parçası olarak kayda geçti.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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