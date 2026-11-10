Bağcılar'da saha ve istihbarat çalışması sonuç verdi: ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Operasyon ve gözaltılar:

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında yürüttükleri saha ve istihbarat çalışmaları sonucu 8 Kasım'da Kirazlı Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda S.A., A.B. ve M.T. gözaltına alındı.

Ele geçirilen silah ve mühimmat:

İş yerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 17 fişek ve 3 kartuş ele geçirildi.

Adliye süreci:

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.B. ve M.T. hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Operasyon, bölgedeki ruhsatsız silahlanmayla mücadele çalışmalarının bir parçası olarak kayda geçti.

ELE GEÇİRİLENLER