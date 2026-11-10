Mut'ta üretimi güçlendiren destek paketi: küçükbaş, fidan ve solar kamerayla güvenlik yatırımına öncelik

Dağıtım töreni ve verilen desteklerin kapsamı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Mut ilçesinde düzenlenen tarımsal destek dağıtım töreninde, üreticilere hayvancılık, bitkisel üretim ve güvenlik odaklı destekler ulaştırıldı. Program Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütüldü ve 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Hayvancılık ve yem desteği:

Törende küçükbaş hayvancılığı güçlendirmek amacıyla 5 yetiştiriciye toplam 125 küçükbaş hayvan, 20 ton yem ve 1 yıllık aşı desteği verildi. Belediye yetkilileri, desteğin üreticilerin başlangıç maliyetlerini hafifletmek ve üretimi sürdürülebilir kılmak üzere planlandığını vurguladı. Daire Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu projeyle ilgili olarak, 2026 yılı sonunda 420 yetiştiriciye ulaşmayı, 10 bin 500 küçükbaş hayvan ve 1680 ton yem desteği sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Bitkisel üretim ve arı güvenliği yatırımları:

Bitkisel üretimi desteklemek üzere 21 üreticiye 630 badem fidanı, 69 üreticiye 2 bin 70 Gemlik çeşidi zeytin fidanı ve 4 üreticiye 100 alıç fidanı dağıtıldı. Arıcılığın korunması amacıyla yürütülen Solar Kamera Projesi kapsamında ise Mut ve Gülnar Bal Üreticileri Birliği'ne kayıtlı 33 üretici solar kamera desteği aldı; bu cihazlar arılerin uzaktan ve 24 saat izlenmesine olanak tanıyor.

Şahutoğlu, projede daha önce desteklenen üreticilerden alınan hayvanların yeni yetiştiricilere verildiğini ve böylece desteklerin kendi içinde bir sürdürülebilir döngü oluşturduğunu söyledi. Bu yaklaşım, kaynakların verimli kullanılmasını ve desteklerin uzun vadeli etkisini artırmayı amaçlıyor.

Mut-Gülnar Bal Üreticileri Birliği Başkanı Ayhan Keser ise son dönemde artan arı hırsızlıklarına dikkat çekerek, solar kameraların üreticilerin güvenliğini artıracağını ve izleme kolaylığı sağlayacağını ifade etti. Desteklerden yararlanan üreticiler de belediyeye teşekkür ederek, verilen hayvan, fidan ve güvenlik donanımlarının üretime ve gelirlerine olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

Toplamda tarımsal üretimi hem maliyet hem de güvenlik açısından güçlendirmeyi amaçlayan bu paket; hayvancılıktan meyve üretimine, arıcılıktan yerel sürdürülebilirliğe kadar farklı alanlarda üreticilerin ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN MUT İLÇESİNDE DÜZENLENEN TARIMSAL DESTEK DAĞITIM TÖRENİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN, FİDAN VE SOLAR KAMERA DESTEKLERİ ÜRETİCİLERE ULAŞTIRILDI.