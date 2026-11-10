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Silivri'de firari hükümlü özel yaptırdığı dolabın arkasında yakalandı

Silivri'de 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 13 ayrı aranma kaydı bulunan F.D., özel yaptırdığı dolabın arkasında yakalandı; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 11:00

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Silivri'de firari hükümlü özel yaptırdığı dolabın arkasında yakalandı

Silivri'de firari hükümlü yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü Silivri'de yakalandı. Şüpheli, uzun süre saklanmak için geliştirdiği yöntemin arkasına gizlenmiş halde bulundu.

takip ve operasyon:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarileri yakalamaya yönelik yürüttükleri çalışmada F.D. (51) adlı hükümlünün Silivri'de bir konutta saklandığını tespit etti. Yapılan saha çalışmaları ve titiz takip sonucunda adrese düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.

suçlar ve saklanma yöntemi:

F.D.'nin, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, bilişim sistemleri aracılığıyla hırsızlık ile hükümlü veya tutuklunun kaçması gibi suçlardan dolayı hakkında 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 13 ayrı aranma kaydı bulunduğu bildirildi. Yakalanmamak için özel yaptırdığı dolabın arkasına saklandığı belirlenen hükümlü, polisin tespitiyle gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği, alınan ifadelere ve soruşturma sürecine göre ek işlemlerin yapılacağı belirtildi.

Silivri&#039;de 31 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlüye operasyon: Dolap arkasında...

Silivri'de 31 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlüye operasyon: Dolap arkasında yakalandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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