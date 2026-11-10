Silivri'de firari hükümlü özel yaptırdığı dolabın arkasında yakalandı

Silivri'de firari hükümlü yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü Silivri'de yakalandı. Şüpheli, uzun süre saklanmak için geliştirdiği yöntemin arkasına gizlenmiş halde bulundu.

takip ve operasyon:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarileri yakalamaya yönelik yürüttükleri çalışmada F.D. (51) adlı hükümlünün Silivri'de bir konutta saklandığını tespit etti. Yapılan saha çalışmaları ve titiz takip sonucunda adrese düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.

suçlar ve saklanma yöntemi:

F.D.'nin, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, bilişim sistemleri aracılığıyla hırsızlık ile hükümlü veya tutuklunun kaçması gibi suçlardan dolayı hakkında 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 13 ayrı aranma kaydı bulunduğu bildirildi. Yakalanmamak için özel yaptırdığı dolabın arkasına saklandığı belirlenen hükümlü, polisin tespitiyle gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği, alınan ifadelere ve soruşturma sürecine göre ek işlemlerin yapılacağı belirtildi.

Silivri'de 31 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlüye operasyon: Dolap arkasında yakalandı