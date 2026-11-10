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Millî mücadeleden cumhuriyete: Güleryüz'ün çizgilerinde bir dönemin portresi

Anadolu Üniversitesi'nin sergisinde Ekrem Borazan arşivinden 1919-1922 Güleryüz karikatürleri yer alıyor; Sedat Simavi'nin kapakları dikkat çekiyor.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 11:02

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Millî mücadeleden cumhuriyete: Güleryüz'ün çizgilerinde bir dönemin portresi

sergi açıldı:

Anadolu Üniversitesi Karikatür Sanatını Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen Millî Mücadeleden Cumhuriyet sergisi, Eskişehir'de sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Sergi, Odunpazarı'ndaki Anadolu Üniversitesi Eğitim Karikatürleri Müzesi'nde yer alıyor ve küratörlüğünü Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Tahir Kutluay Aksoy üstlendi.

karikatürlerin kaynağı ve seçkisi:

Gösterimde, Eskişehirli karikatürist Ekrem Borazan arşivinden derlenen ve 1919-1922 yılları arasında yayımlanmış örnekler yer alıyor. Seçkide ağırlıkla Güleryüz dergisinde çıkan karikatürler bulunuyor; ayrıca dönemin mizah yayınları arasında adı geçen Aydede örneklerine de atıf yapılıyor. Borazan, serginin yeni çizimlerden oluşmadığını, esasen Millî Mücadele döneminin görsel belgelerini sunduğunu vurguluyor.

Bu karikatürlerin büyük bir kısmının Sedat Simavi tarafından yayımlanan kapak çizimleri olduğu belirtiliyor; sergi ziyaretçilere dönemin yayın dili ve görsel üslubuna doğrudan bakış imkanı sağlıyor.

tarihi bağlam ve yayımlanma süreci:

Ekrem Borazan, karikatürlerin bağlamını açıklarken 1919'da İzmir'in işgali sonrası toplumda oluşan şaşkınlık ve beklenti haline dikkat çekiyor. Yayın hareketliliğinin belirgin biçimde arttığı dönemin 1 Nisan 1921 ile birlikte, yani İkinci İnönü Savaşı'nın bitişiyle başladığı ifade ediliyor. İnönü savaşlarının ardından millî ordunun kuruluşuna dair kararlılığın ve toplumda oluşan moralin, karikatür üretimini tetiklediği kaydediliyor.

Borazan ayrıca, Millî Mücadele'yi destekleyen çizimlerin yanında karşı görüşü temsil eden yayımların da bulunduğunu; dönemin basın ortamının iki taraflı bir mücadele sahası olduğuna işaret ediyor.

Sergi, Odunpazarı'ndaki Anadolu Üniversitesi Eğitim Karikatürleri Müzesi'nde ziyaretçilere açık olup kapanış tarihin 23 Kasım Pazartesi olduğu belirtildi.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KARİKATÜR SANATINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TARAFINDAN &quot;MİLLÎ...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KARİKATÜR SANATINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TARAFINDAN "MİLLÎ MÜCADELEDEN CUMHURİYET" ADLI KARİKATÜR SERGİSİ DÜZENLENDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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