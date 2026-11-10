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Kar erken geldi: Rize yaylalarında dönüş hazırlığı

Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili kar, Ortayayla'da yer yer 60 santimetreyi buldu; yaylacılar kış koşulları nedeniyle istemeyerek dönüş hazırlığına başladı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 15:30

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EDİTÖR: Aslı Han

Kar erken geldi: Rize yaylalarında dönüş hazırlığı

kar yağışı ve etkileri:

Rize'nin yüksek kesimlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu. Yağış, yayla ve dağ köylerinde kış koşullarını erken başlatırken bölgeden karla kaplı manzaralar geldi.

Ortayayla köyünde kar kalınlığı bazı noktalarda 60 santimetre'ye ulaştı. Geleneksel yayla evleri örtü altında kalırken, yerel yaşam hızlı bir şekilde kış düzenine dönüyor.

yaylacılar dönüş hazırlığında:

Bölgede yaşayan yaylacılar, mevsimin erken gelmesiyle birlikte hazırlıklara başladı ve yaylalardan inişe geçti. Göç hazırlıkları, araç ve barınak düzenlemeleriyle birlikte ailelerin ayrılık duygusunu da beraberinde getiriyor.

Köy sakinlerinden Zeki Altun, durumla ilgili duygularını şöyle aktardı: “Kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu. Biz de artık istemeyerek de olsa burayı terk etmek zorundayız. Önümüzdeki yıl mayıs ayında inşallah Rabbim yeniden nasip eder, geliriz.”

Altun, bölgedeki altyapı durumuna değinerek elektrik ve telefon hizmetlerinin olduğunu, kısa süreli bir kesinti yaşansa da dağıtım şirketlerinin yoğun çalışmasıyla yaklaşık iki saatte sorunun giderildiğini belirtti ve şirketlere teşekkür etti.

Yaylacılar için bu ayrılık hem zorunlu hem de geçici bir vedadır; köylüler, yaz sezonunda yeniden yaylalara dönmeyi ümit ediyor.

RİZE&#039;NİN YÜKSEK KESİMLERDE ETKİSİNİ GÖSTEREN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YAYLACILAR DÖNÜŞ YOLUNA...

RİZE'NİN YÜKSEK KESİMLERDE ETKİSİNİ GÖSTEREN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YAYLACILAR DÖNÜŞ YOLUNA GEÇTİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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