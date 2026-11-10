Öğrenci kayıtları adına 3 bin 759 meyve fidanı Kahramanmaraş'ta kök saldı

btü'den deprem bölgesine sürdürülebilir destek

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında çevresel sorumluluk ve kalıcı destek hedefiyle anlamlı bir uygulamaya imza attı. Üniversite, 2026 yılında kayıt yaptıran öğrencileri adına, depremden etkilenen alanların yeniden yeşillendirilmesine katkı sunmak üzere 3 bin 759 meyve fidanını Kahramanmaraş'ta toprakla buluşturdu.

projenin kapsamı ve amacı:

Yapılan çalışmada BTÜ, her bir 2026 kayıtlı öğrenci için bir fidan dikerek hem sembolik hem de somut bir çevre mirası oluşturdu. Projenin öncelikli hedefleri arasında deprem bölgelerinde yeşil alanların artırılması, yerel ekosistemlerin desteklenmesi ve üniversite topluluğunda çevre bilincinin güçlendirilmesi yer aldı. Dikilen fidanların meyve veren ağaçlar olması, uzun vadede bölge halkına da ekonomik ve besinsel katkı sağlamayı amaçlıyor.

sertifikalar ve kurum açıklaması:

Adına fidan dikilen öğrenciler, ilgili belgelerine bys.btu.edu.tr/fidan adresinden ulaşabilecek. BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, projeyi değerlendirirken dikilen fidanların büyüyerek “geleceğe nefes” olmasını diledi ve çalışmanın çevreye duyarlı nesiller yetiştirme ile sürdürülebilir gelecek hedeflerine hizmet ettiğini vurguladı.

Üniversitenin bu girişimi, eğitim ve toplum hizmetini birleştiren uygulamalı bir adım olarak kayda geçti; hem kayıtlı öğrencilerin sembolik katılımını sağlamış hem de depremden etkilenen bölgelerde kalıcı bir iyileşme sürecine katkıda bulunmuş oldu.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA 2026 YILINDA KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİ ADINA 3 BİN 759 MEYVE FİDANINI, KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİNDEN ETKİLENEN BÖLGELERDE TOPRAKLA BULUŞTURDU.