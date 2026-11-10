İnegöl'ün yeşil dönüşümünü COP31'de dünyaya anlattı

İnegöl'ün yeşil dönüşüm vizyonu COP31'de

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Antalya'da düzenlenen COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı kapsamında gerçekleştirilen Sağlıklı ve Dirençli Kentler İçin Yerel İklim Konferansları'na katıldı. Toplantıda, İnegöl'ün sürdürülebilirlik hedefleri ve yerel ölçekte hayata geçirilen çevre dostu uygulamalar uluslararası platformda paylaşıldı.

yerel COP çıktıları ve paylaşım:

Taban, İnegöl'de düzenlenen Yerel COP programının temasının "Üretimin, Yaşamın ve Doğanın Kesişiminde Yeşil Dönüşüm" olduğunu hatırlatarak, programdan çıkan somut önerileri ve uygulamaları konferans katılımcılarına aktardı. Belediye yönetiminin yaklaşımını, şehrin üretim kapasitesini korurken yaşam kalitesini ve doğal alanları birlikte gözeten bir model olarak tanımladı. Taban, iklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimler, işletmeler ve vatandaşların ortak sorumluluğuna vurgu yaptı.

ölçüm ağları, projeler ve hedefler:

İnegöl Belediyesi'nin çalışmalarının ayrıntılarını paylaşan Taban, şehrin farklı noktalarındaki 8 istasyonla hava kalitesinin anlık takip edildiğini, bu ölçüm ağının 2030'da 20 noktaya çıkarılmasının planlandığını söyledi. Verilerdeki iyileşmelerin alana yönelik müdahaleleri ve politika önceliklerini şekillendirdiği belirtildi.

Belediye başkanının aktardığı uygulamalar arasında denetim ve takip mekanizmaları, atık yönetimi ve yenilenebilir enerji yatırımları öne çıkıyor. Taban şöyle dedi: "Drone destekli takip, saha denetimleri ve vatandaş bildirimlerinden yararlanarak çevre ve halk sağlığı açısından uygun olmayan üretim şartlarını tespit ediyoruz. Üretim atıklarının kontrolsüz yakılmasını önlemeye çalışırken uygun toplama ve geri kazanım sistemine yönlendirilmesini destekliyoruz. Tehlikesiz atık toplama merkezimiz ve hanelerden ayrı ambalaj atığı toplama sistemimizle kaynakların yeniden ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlıyoruz. Isınma kaynaklı etkileri azaltırken sosyal destekleri de doğalgaz desteği şeklinde uyguluyoruz. Ulaşım kaynaklı emisyonları azaltmak amacıyla trafik master planı çalışması yaptık. Enerji dönüşümünde kendi uygulamalarımızla da sorumluluk alıyoruz. Modern Hayvan Pazarımızın çatısında GES uygulamasını hayata geçirdik. Üreten Çiftçiler Kooperatifimizin soğuk hava deposundaki çatı GES uygulaması ve GES’li parklarla yenilenebilir enerji kullanımını destekliyoruz. YeS-TR sertifikalı yeni hizmet binamızda da enerji ve su verimliliğini gözeten bir tasarım benimsedik".

Bu adımların amacı, üretim kaynaklı etkileri azaltmak, atıkların döngüye geri kazandırılmasını sağlamak ve kentin enerji ihtiyacında yenilenebilir çözümleri yaygınlaştırmaktır. Belediye, hem altyapı yatırımları hem de toplumsal farkındalık çalışmalarıyla dönüşümü yerelden yönetmeyi hedefliyor.

Antalya'daki organizasyona ilişkin değerlendirmesinde Taban, Türkiye'nin ev sahipliğindeki böylesi bir platformda yer almaktan duyduğu memnuniyeti vurguladı ve "gelecek nesillere daha yaşanabilir bir İnegöl bırakmak" amacıyla sorumluluk üstlenen işletmelere ve vatandaşlara teşekkür etti. Taban, iklim mücadelesinde toplumsal farkındalık, ortak sorumluluk anlayışı ve yerel düzeyde atılan adımların önemine dikkat çekti.

İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANI ALPER TABAN, ANTALYA’DA DÜZENLENEN COP31 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SAĞLIKLI VE DİRENÇLİ KENTLER İÇİN YEREL İKLİM KONFERANSLARINA KATILDI. BAŞKAN TABAN, İNEGÖL’DE “ÜRETİMİN, YAŞAMIN VE DOĞANIN KESİŞİMİNDE YEŞİL DÖNÜŞÜM” TEMASIYLA DÜZENLENEN YEREL COP PROGRAMININ ÇIKTILARINI VE ŞEHİRDE HAYATA GEÇİRİLEN ÇEVRE DOSTU UYGULAMALARI ULUSLARARASI PLATFORMDA PAYLAŞTI.