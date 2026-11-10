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Marmaris'te 10 kasım anması: kent Atatürk'ü saygıyla andı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Atatürk Meydanı'nda düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 11:46

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Marmaris'te 10 kasım anması: kent Atatürk'ü saygıyla andı

Marmaris'te anma töreni

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında Marmaris'te düzenlenen törenlerle yad edildi. Atatürk Meydanı'nda bir araya gelen ilçe protokolü, kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve yüzlerce vatandaş sabah programında yer aldı.

Törenin akışı:

Program, protokolün anıt önüne çelenk sunmasıyla başladı. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya kaymakamlık çelengini, Aksaz Garnizon Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz garnizon çelengini ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü belediye çelengini Atatürk Anıtı'na sundu. Saat 09.05'te çalan sirenle birlikte meydanda iki dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi ve ardından Aksaz Garnizon Komutanlığı askeri bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Törene Kaymakam Nurullah Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan, Aksaz Garnizon Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz ile birlikte İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, askeri erkân, kurum ve kuruluş müdürleri katıldı. Muharip Gaziler Derneği, siyasi partiler, dernekler, okullar ve çok sayıda vatandaş törende hazır bulundu.

Armutalan programı ve akşam etkinlikleri:

Saat 10.00'da Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programı; saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programda günün anlam ve önemini belirten konuşma, ödül töreni ve 'Sonsuzluğa Uzanan Ömür' adlı oratoryo sunuldu.

Anma etkinlikleri gün boyunca sürdü; akşam saatlerinde Kültür ve Sanat Evi'nde yapılacak etkinlikler arasında saat 18.30'da 'Atatürk'ün Son Yolculuğu' fotoğraf sergisi, saat 19.00'da 'Atatürk'ü Anlamak' adlı tiyatro ve müzik gösterisi ile saat 20.00'de 'Atatürk'ün Sevdiği Yemekler' sunumu yer aldı. Katılımcılar, gün boyu sürdürdükleri anma programıyla Atatürk'ün hatırasına saygı gösterdi.

MARMARİS’TE ATATÜRK İÇİN SAYGI DURUŞU

MARMARİS’TE ATATÜRK İÇİN SAYGI DURUŞU

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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