Kırşehir'de saat 09.05'te hayat durdu, kent saygıyla sustu

anma töreni ve meydandaki görüntüler:

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törene şehir protokolü katıldı. Tören kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu; hemen ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

kent genelinde anlık sessizlik:

Saatler 09.05'i gösterdiğinde kentte hayat bir an için durdu. Meydanda bulunan vatandaşların yanı sıra, seyir halindeki otobüs ve otomobillerdeki kişiler de araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı ve anıtta toplananlarla birlikte sessizliği paylaştı.

Kırşehirliler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının yıl dönümünde saygı ve özlemle andı; tören, kentte ağırbaşlı ve hüzünlü bir atmosfer içinde tamamlandı.

Kırşehir'de saat 09.05'te hayat durdu