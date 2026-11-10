Efeler'in minik misafirleri jandarma ile 10 kasım'ı andı

Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi öğrencileri, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümünde anlamlı bir etkinlikle Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret, hem anma hem de özel gereksinimli çocukların toplumsal yaşamla buluşmasını hedefleyen sosyal bir etkinlik niteliğindeydi.

Ziyaretin ayrıntıları:

Minik öğrenciler, Aydın Jandarma Filo Komutanlığının tesislerini gezerek askeri araçları ve helikopteri yakından görme imkânı buldu. Jandarma personelinin yakın ilgisi eşliğinde gerçekleşen gezi sırasında çocuklar hem bilgilendirildi hem de keyifli anlar yaşadı. Ziyaret boyunca düzenlenen etkinliklerle öğrenciler ve güvenlik güçleri birlikte Atatürk'ü andı.

Sosyal projelerin ve iş birliğinin önemi:

Otizm Yaşam Merkezi'nin yürüttüğü sosyal projeler, dezavantajlı bireylerin gündelik yaşama katılımını desteklemeyi ve onların dünyasını zenginleştirmeyi amaçlıyor. Bu tür buluşmalar, çocukların özgüven kazanmasına ve toplumla etkileşimlerinin güçlenmesine katkı sağlıyor. Aydın Jandarma Filo Komutanlığı yetkilileri, ziyaretin kendilerini memnun ettiğini belirterek kapılarının her zaman özel kalplere açık olduğunu vurguladı.

Etkinlik, hem anma ruhuna uygun bir saygı gösterisi hem de yerel kurumlar ile sosyal hizmet kuruluşları arasındaki uyumun somut bir örneği olarak kayda geçti. Böyle organizasyonlar, toplumun farklı kesimleri arasında köprü kurma işlevi görmeye devam ediyor.

EFELER BELEDİYESİ OTİZM YAŞAM MERKEZİ ÖĞRENCİLERİ 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ KAPSAMINDA AYDIN JANDARMA FİLO KOMUTANLIĞI’NI ZİYARET ETTİ. ÇOCUKLARIN HEM GURUR DOLU ANLAR YAŞADIĞI HEM DE UNUTULMAZ BİR DENEYİM KAZANDIĞI BU ÖZEL BULUŞMA, GÜVENLİK GÜÇLERİNİN GÜLER YÜZLÜ EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ.