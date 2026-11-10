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Yenişehir'de doğalgaz hedefi 2031: kırsal mahalleler adım adım bağlanacak

Büyükşehir Başkan Vekili Şahin Biba, Yenişehir'de muhtarlarla yaptığı toplantıda kırsal mahallelere doğalgaz planını açıkladı; 2031'e kadar hedef tamam.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 11:47

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EDİTÖR: Aslı Han

Yenişehir'de doğalgaz hedefi 2031: kırsal mahalleler adım adım bağlanacak

Yenişehir'de doğalgaz hedefi 2031: kırsal mahalleler adım adım bağlanacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Yenişehir'de ilçe programı kapsamında muhtarlarla bir araya geldi ve kırsal mahallelerin doğalgazla buluşturulmasına ilişkin yol haritasını paylaştı. Ziyaretler, restorasyonu tamamlanan Şemaki Evi Müzesi'nin açılış töreniyle başladı; törende Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz ve Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel de yer aldı.

muhtarlarla istişare toplantısı:

Açılışın ardından Sinanpaşa Külliyesi'nde düzenlenen istişare toplantısına 71 mahalle muhtarı katıldı. Toplantıda AK Parti temsilcileri ve belediye bürokratlarının yanı sıra Yenişehir Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Yüksel de bulundu. Başkan Vekili Biba, saha taramaları ve muhtarların geri bildirimlerinin hizmet planlamasında belirleyici olduğunu vurguladı ve mahallelerle kurulan iletişimin önemine dikkat çekti.

Biba, hizmet anlayışının eşitlik ilkesi üzerine kurulu olduğunu belirterek, "Bizim için bütün ilçelerin kıymeti eşittir" ifadesini kullandı. Muhtarların mahalledeki ilk temas noktası olduğuna işaret eden Biba, verilen bilgilerin hızlı ve etkin kaynak yönetimiyle çözüme dönüştürüleceğini aktardı.

kırsal mahallelere doğalgaz planı:

Doğalgaz çalışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Vekili Biba, dağıtım firmalarıyla yürütülen görüşmelerde genişleme alanlarına ilişkin Ankara'dan gerekli onayların alındığını söyledi. Yapılan planlama doğrultusunda bazı mahallelere bu yıl, bazılarında ise önümüzdeki yıl doğalgaz ulaştırılması hedefleniyor. Biba, hedef olarak 2031'e kadar doğalgazı olmayan mahalle kalmayacak taahhüdünü yineledi.

Açıklamada ayrıca Yenişehir'in Osmanlı'nın ilk başkenti olması dolayısıyla bölgeye özel önem verildiği, muhtarların ilettiği bilgi ve taleplerin hizmet önceliklendirmesinde dikkate alındığı ifade edildi.

Toplantıda söz alan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ile muhtarlar, Biba ve Büyükşehir Belediyesi'ne yakın ilgi ve hızlı dönüşleri nedeniyle teşekkür etti. İletilen taleplerin takip edileceği ve birlikte çalışılarak hizmetlerin yaygınlaştırılacağı taahhüt edildi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, YENİŞEHİR&#039;DE MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİĞİ...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, YENİŞEHİR'DE MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİĞİ TOPLANTIDA "DOĞAL GAZ OLMAYAN MAHALLE KALMAYACAK" İFADELERİNİ KULLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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