Edremit ve Ayvalık'ta saygı saatinde cumhuriyet mirası yad edildi

edremit'te anma törenleri

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için Edremit’te düzenlenen törenler, 10 Kasım sabahı 09.05'te çalan sirenlerin ardından iki dakikalık saygı duruşuyla başladı. Şehit Hamdibey Meydanı’ndaki programda çelenk sunumu ve İstiklal Marşı ile tören sona erdi.

kültür merkezinde öğrencilerin katkısı

Şükrü Tunar Kültür Merkezi’ndeki etkinliklerde öğrenciler şiirler okudu, Atatürk’ün yaşamı ve Cumhuriyet’in değerlerini anlatan gösteriler sahnelendi. Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi; programda duygu ve saygı ön plandaydı.

katılımcılar

Törenlere Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Garnizon ve 19. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Tarhan, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Medet Akcan ile kamu kurumları, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

ayvalıkta ortak saygı ve anma programı

Ayvalık’ta Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenler de aynı saat diliminde gerçekleşti; sirenlerin çalmasıyla meydandaki katılımcılar iki dakikalık saygı duruşuna geçti ve İstiklal Marşı eşliğinde anma sürdü.

eğitim kurumunda devam eden etkinlikler

Anma programı Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde devam etti ve öğrenci katılımlı etkinliklerle tamamlandı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yayımladığı mesajda Atatürk’ü akıl, bilim ve aydınlanmanın öncüsü olarak nitelendirerek Cumhuriyet’in temel değerlerine sahip çıkılacağını vurguladı.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ KAPSAMINDA EDREMİT'TE İLK TÖREN ŞEHİT HAMDİBEY MEYDANI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. ATATÜRK ANITI'NA ÇELENKLERİN SUNULMASININ ARDINDAN SAAT 09.05'TE İKİ DAKİKALIK SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU.