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Gölbaşı'nda hurma bahçelerini vuran gece soğuğu üreticiyi tedirgin etti

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde gece ani soğuklar hurma bahçelerinde don hasarına yol açtı; üreticiler genç fidan kaybı ve destek talebi konusunda uyarıyor.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 11:46

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 11:53

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EDİTÖR: Aslı Han

Gölbaşı'nda hurma bahçelerini vuran gece soğuğu üreticiyi tedirgin etti

Gölbaşı'nda hurma bahçelerini vuran gece soğuğu üreticiyi tedirgin etti

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde son günlerde etkili olan ani sıcaklık düşüşü ve sıfırın altına inen hava koşulları, bölgedeki hurma bahçelerinde önemli oranda don zararına neden oldu. Etkilenme özellikle köy ölçeğindeki yetiştiriciler tarafından hissedildi.

Etki ve zarar türleri:

Gölbaşı ilçesine bağlı Karaburun köyü ile çevresindeki hurma bahçelerinde, bildirilenlere göre genç fidanlar ile meyve veren ağaçlar don hasarı gördü. Bahçe sahipleri, ağaçlarda ortaya çıkan zararların hem verim hem de uzun vadeli yetiştirme süreçleri üzerinde olumsuz etkiler yaratmasından endişe duyuyor.

Üreticilerin endişeleri ve talepleri:

Yıllardır emek vererek hurma yetiştiren çiftçiler, yaşanan kayıpların tarımsal üretimi olumsuz etkilemesinden çekiniyor ve oluşan zararın karşılanması ile üreticilere destek sağlanmasını talep ediyor. Köy sakinleri, soğuk hava dalgasının devam etmesi halinde zararın daha da artabileceğine dikkat çekerek bölgesel önlemlerin alınmasını istedi.

Olayın ardından dondan etkilenen bahçeleri ziyaret eden İlçe Ziraat Odası Başkanı Cuma Ali Aras, üreticilerle görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve sahadaki durumu yerinde değerlendirdi. Üreticiler, yetkililerden hızlı müdahale ve destek mekanizmalarının devreye girmesini bekliyor.

Yerel üreticiler açısından önümüzdeki dönemde yapılacak tespitler, zararın boyutunu netleştirecek; bu süreçte hem kısa vadeli koruyucu önlemler hem de üretici destek paketleri gündeme taşınacak. Bölgedeki gelişmeler, üretim sezonunun seyrini belirleyecek önemli bir unsur olarak takip ediliyor.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ANİ SICAKLIK DÜŞÜŞÜ VE SIFIRIN ALTINA İNEN HAVA...

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ANİ SICAKLIK DÜŞÜŞÜ VE SIFIRIN ALTINA İNEN HAVA SICAKLIKLARI, HURMA BAHÇELERİNDE DON ZARARINA YOL AÇTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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