ING Türkiye ATM ağıyla dijital deneyimi tamamlıyor

ING Türkiye, Akbank ve Türkiye İş Bankası ile kurduğu iş birlikleri sayesinde müşterilerine ülke genelinde daha geniş bir ATM ağı sunuyor. Bankanın açıklamasına göre müşteriler, ING ATM’lerinin yanı sıra Akbank ve İş Bankası'nın ATM’lerinden de yararlanarak nakit ve günlük bankacılık işlemlerini hızla gerçekleştirebiliyor.

Hangi işlemler ücretsiz:

Müşteriler 13 binden fazla noktadaki ATM’lerden bakiye sorgulama, nakit çekme, para yatırma, kredi kartı borcu ödeme ve limit sorgulama işlemlerini ücretsiz olarak yapabiliyor. Bu kapsamda bankanın dijital kanalları ile fiziksel erişim noktalarının birlikte çalışması, özellikle kırsal ve şube uzak bölgelerde yaşayan kullanıcılar için pratik bir çözüm sunuyor.

Operasyonel hedef ve banka açıklaması:

ING Türkiye Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Ezgi Demirdağ Saydağ, konuyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi paylaştı: "Banka olarak müşterilerimize her temas noktasında kolay ve zahmetsiz bir bankacılık deneyimi sunmaya odaklanıyoruz. Türkiye’nin en sevilen dijital bankası olma hedefimiz doğrultusunda, güçlü dijital kanallarımızın yanı sıra stratejik iş ortaklıklarımızla da müşterilerimizin günlük bankacılık ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştiriyoruz. Akbank ve İş Bankası ile gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri sayesinde dijitaldeki güçlü deneyimimizi yaygın ATM erişimiyle destekleyerek bankacılığı daha erişilebilir hale getiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin ihtiyaçlarını odağımıza alarak hayatlarını kolaylaştıran yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edeceğiz."

Bankanın bu adımı, dijital bankacılıkta sağladığı kullanıcı deneyimini fiziksel erişimle dengeleyerek müşteri memnuniyetini artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. İş birlikleri, müşterilere özellikle acil nakit ihtiyaçlarında alternatif ve geniş bir erişim ağı sunuyor.

ING TÜRKİYE OPERASYON GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EZGİ DEMİRDAĞ SAYDAĞ