Projenin son dönemi ödemeleri:

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Yenidoğan Desteği Projesi kapsamında ailelere yapılan destek miktarı, 18. dönem ödemelerinin tamamlanmasıyla birlikte 16,5 milyon TL'ye ulaştı. Proje, bebek sahibi olan dar gelirli ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlıyor ve uygulama Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu öncülüğünde sürdürülüyor.

18. dönemde, Ekim ayında başvuruları onaylanan annelere yapılan ödeme tutarı 9 bin TL olarak belirlendi ve ödemeler annelerin Horoz Kart hesaplarına aktarıldı. Bu tutar ve düzenli dönemlerle yürütülen destekler, ailelerin doğum sonrası dönemdeki en acil ihtiyaçlarına nefes aldırmayı hedefliyor.

Başkanın mesajı ve belediyenin sorumluluğu:

Bülent Nuri Çavuşoğlu projeye ilişkin konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Her zaman söylediğimiz gibi bu şehrin parasını yine bu şehrin güzel insanları için harcıyoruz. Ailelerimizin evlat sevinci yaşadığı bu en mutlu ama ekonomik olarak da en zorlandıkları günlerde onlara omuz vermek bizim için en kıymetli görevlerden biri oldu. Bu zorlu ekonomik şartlarda, hiçbir vatandaşımızın kendini yalnız hissetmemesi için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz."

19. dönem başvuruları ve başvuru kanalları:

Belediye, 19. dönem yenidoğan desteği için başvuruları almaya başladı. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, başvurularını https://cbs.denizli.bel.tr/yenidogan/ veya www.denizli.bel.tr adresindeki "Başvurular" sekmesi üzerinden yapabilirler. Belediyenin sosyal destek programları kapsamında yapılan bu duyurularla, ihtiyaç sahibi ailelere erişimin hızlandırılması hedefleniyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda yenidoğan desteği gibi uygulamaları düzenli biçimde sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN YENİDOĞAN DESTEĞİ PROJESİ KAPSAMINDA AİLELERE SAĞLADIĞI TOPLAM DESTEK 16,5 MİLYON TL’YE ULAŞTI. BEBEK SAHİBİ OLAN AİLELERE NEFES OLAN PROJEDE 18. DÖNEM ÖDEMELERİ ANNELERİN HOROZ KART HESAPLARINA YATIRILIRKEN, 19. DÖNEM BAŞVURULARI DA BAŞLADI.