Jeotermal sektöründen 2040 hedeflerine tepki:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Alparslan Bayraktar tarafından duyurulan Milli Enerji 2040 kapsamındaki planlarda, jeotermal ile biyokütleye ilişkin hedeflerin ortak bir toplam altında sunulması sektör temsilcilerinin itirazına neden oldu. Jeotermal Enerji Derneği (JED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, ekim sonu itibarıyla jeotermalde bin 800 MW, biyokütlede ise 2 bin 165 MW kurulu güç bulunduğunu hatırlatarak, toplamda açıklanan 6 bin MW hedefine ilişkin kaynak bazlı ayrımın yapılması gerektiğini vurguladı.

Sektörün talepleri:

Kındap, iki sektörün aynı hedef paketi altında değerlendirilmesinin yatırımcılar açısından belirsizlik yarattığını belirtiyor. Cumhurbaşkanının Haziran 2026'da ilan ettiği çerçevede jeotermal için daha önce ayrı bir başlık altında 4 bin 500 MW hedefinin yer aldığını anımsatan Kındap, bunun sektörün uluslararası platformlarda referans gösterdiği bir nokta olduğunu söyledi. JED, 2040 hedeflerinin kaynak yapısını, yatırım süreçlerini ve teknolojik farklılıkları dikkate alarak ayrı ve ölçülebilir hedefler içermesini istiyor.

Sektörün öncelikli talepleri arasında kaynak bazında net hedefler, öngörülebilir destek mekanizmaları, arama ve sondaj risklerini paylaşan finansman modelleri ile etkin işleyen izin süreçleri bulunuyor. Kındap, açıklanan toplam hedefin jeotermal ile biyokütle arasında nasıl dağıtılacağının yatırımcıların stratejik kararları için netleşmesi gerektiğini vurguladı.

Teknoloji ve kapasite potansiyeli:

JED başkanı, jeotermalin yalnızca mevcut rezervlerle sınırlı kalmayacağına işaret ederek Geliştirilmiş Jeotermal Sistemler (EGS) gibi yeni nesil teknolojilerin yaygınlaşmasının kapasite tahminlerini yukarı çekebileceğini söyledi. Kındap, EGS ve yeni sondaj tekniklerinin geleneksel yöntemlerle değerlendirilemeyen yer altı ısısından yararlanma imkânlarını genişlettiğini, teknik ve ekonomik uygulanabilirlik arttıkça Türkiye'nin jeotermal kapasitesinin bugünkü öngörülerin üzerine çıkabileceğini belirtti.

Bu çerçevede sektör, Türkiye'nin jeotermal kaynak zenginliğinin dikkate alınarak, daha iddialı bir kurulu güç hedefiyle planlama yapılmasını talep ediyor. Kındap özellikle şunu vurguluyor: Türkiye sadece jeotermalde en az 5 bin megavat (MW) kurulu gücü kısa sürede devreye alabilecek potansiyele sahip.

Jeotermal enerjinin şebeke dostu ve baz yük konumunda olduğuna dikkat çeken Kındap, 7 gün 24 saat üretim yapabilen yapısıyla enerji arz güvenliğine önemli katkı sağladığını belirtti. Bu nedenle, jeotermalin büyüme perspektifinin güçlendirilmesi ve hedeflerin somut yatırım programlarıyla desteklenmesi gerektiği ifade ediliyor.

Sonuç olarak sektör, 2040 vizyonunun yatırımcı güvenini artıracak şekilde kaynak bazlı, ölçülebilir hedefler ve uygulanabilir yol haritaları içermesini bekliyor. Mevcut kapasite ve Türkiye'nin jeotermal potansiyeli bir arada değerlendirildiğinde, açıklanan çerçevenin sektörün beklentilerinin altında kaldığı görüşü hakim.

JEOTERMAL ENERJİ DERNEĞİ (JED) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ KINDAP