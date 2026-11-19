Konut tercihlerinde kadınların ağırlığı artıyor

Türkiye'de kadınların kendi adlarına konut edinme oranı son yıllarda belirgin biçimde yükseldi. Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer bu eğilimi sektör için önemli buluyor ve alıcı profilindeki değişimin projelere doğrudan yansıması gerektiğini vurguluyor.

istatistikler ne gösteriyor:

TÜİK verilerine göre kadınların konut alımlarındaki payı 2013'te %31,4 iken 2025'te %39,1 seviyesine çıktı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kaynaklı 2026 yılı ilk altı aylık verilerinde ise bu oran %40,02 olarak gerçekleşti. Bölgesel dağılımda en yüksek paylar Burdur (%48,43), Çanakkale (%47,02) ve Balıkesir (%46,47) olurken, üç büyükşehir arasında İzmir %44,14 ile öne çıktı; en düşük oran ise Bitlis'te %24,60 olarak kaydedildi.

sektöre etkileri ve öneriler:

Gacemer, sektörü sadece satış adetleri, fiyatlar ve finansman koşulları bağlamında değerlendirmenin yeterli olmadığını belirtiyor. Ona göre, alıcı profilindeki dönüşümü anlamak yeni projelerin tasarım ve konum kararlarını etkiliyor. Gacemer ayrıca şu noktaları öne çıkarıyor: "Kadınların konut satın alırken hangi özelliklere öncelik verdiğini ve beklentilerini anlamak, yeni konut projelerini planlarken daha doğru kararlar almamızı sağlayacaktır."

Tapu kaydının kimin adına olduğunu göstermesinin, satın alma kararındaki gerçek rolü tam olarak yansıtmadığına dikkat çeken Gacemer, "Tapudaki isim, konutu kimin seçtiğini göstermiyor" ifadesiyle tapu registrasyonları ile sahadaki karar süreçleri arasındaki farkı vurguluyor. Bu nedenle geliştiricilerin kullanıcı araştırmalarına yatırım yapması gerektiği vurgulanıyor.

Gacemer ayrıca, "Kadın alıcıların beklentilerini tek bir kalıba sığdıramayız" diyerek farklı segmentlerin (ilk ev sahibi, yatırımcı, yaşam koşullarına göre ev değiştirenler) farklı önceliklere sahip olduğunu hatırlatıyor. Yaş, gelir, hane yapısı ve yaşam biçimi gibi değişkenlerin tercihleri etkilediğini belirterek, projelerin bu çeşitliliğe göre şekillendirilmesini tavsiye ediyor.

Sonuç olarak, kadınların konut pazarındaki payındaki artış sektörün ürün, iletişim ve satış stratejilerini yeniden düşünmesini gerektiriyor. Bölgesel farklılıkların yakından izlenmesi ve müşteri odaklı yaklaşımın güçlendirilmesi, geliştiricilerin rekabet avantajı elde etmesine katkı sağlayacak.

SİNPAŞ GYO GENEL MÜDÜRÜ SEBA GACEMER, KADINLARIN KONUT PİYASASINDAKİ ARTAN PAYININ SEKTÖR AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR GELİŞME OLDUĞUNU BELİRTEREK, "KADINLARIN KONUT SATIN ALIRKEN HANGİ ÖZELLİKLERE ÖNCELİK VERDİĞİNİ VE BEKLENTİLERİNİ ANLAMAK, YENİ KONUT PROJELERİNİ PLANLARKEN DAHA DOĞRU KARARLAR ALMAMIZI SAĞLAYACAKTIR" DEDİ.