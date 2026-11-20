Çakmak adaylıktan çekildiğini açıkladı

Gençlerbirliği Başkanı Haydar Arda Çakmak, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 22 Kasım 2026 Pazar günü tüzük değişikliğinin de görüşüleceği olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde yeniden aday olmayacağını duyurdu.

Çakmak, daha önce de bu yönde görüş bildirdiğini anımsatarak, adaylık niyeti olan Ali Osman Avşar ve Mehmet Doğru ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından tek listeyle genel kurula gidilmesi yönünde mutabakata varıldığını belirtti.

tek liste arayışı ve ortak liste açıklaması:

Başkan Çakmak, kulübün birden fazla listeyle yönetilmesine gönlünün razı olmadığını belirterek, iki adayın ortak bir oluşum içinde birleşmelerini istediğini söyledi. Çakmak, "Gençlerbirliği’nin iki ya da üç ayrı listeyle yönetilmesine gönlümüz razı değildi" ifadelerini kullandı ve her iki ismin talebini kabul ederek destek verdiğini aktardı.

Çakmak, toplantıda ortaya çıkan ortak listeyi "iyi bir liste" olarak nitelendirdi ve "İnşallah pazar günü Ali Osman Bey’in başkanlığında, Mehmet Bey’in başkan vekilliğinde tek listeyle genel kurula gidilecek" diyerek sürece ilişkin beklentisini dile getirdi.

tüzük değişikliği ve sürecin şeffaflığı:

Genel kurulda ele alınacak tüzük değişikliği için hazırlıkların tamamlandığını söyleyen Çakmak, yeni tüzük taslağının kulübün internet sitesinden paylaşılacağını belirtti. Taraftarlar ve camianın görüşlerine açık olduklarını ifade eden Çakmak, Pazar gününe kadar yorum ve önerilerin iletilebileceğini vurguladı.

Çakmak, bu değişikliğin camianın en çok talep ettiği konulardan biri olduğunu ve sürecin bir "bayrak yarışı" olduğunu belirterek, "Ali Osman Bey bayrağı devralacak, daha sonra başka bir arkadaşımıza devredecek. Önemli olan Gençlerbirliği’nin doğru yönetilmesi ve güzel bir geleceğe taşınmasıdır" dedi.

adayların değerlendirmeleri:

Ali Osman Avşar, ortak liste konusunda uzlaşı sağlandığını belirterek, süreç boyunca beraber çalıştıkları ve ortaya çıkan yönetim kurulunun "son derece güçlü ve uyumlu" olduğunu söyledi. Avşar, Çakmak'ın desteğinin önemli olduğunu ve Başkan Çakmak'ın her zaman yanlarında olacağını ifade etti.

Mehmet Doğru ise mevcut başkan vekili olarak yeni dönemde başkan vekilliğini sürdüreceğini açıkladı. Doğru, Çakmak ile gelinen noktayı anlatarak, "Arda Başkanımızdan devraldığımız bayrağı biraz daha ileriye taşıyacağız" şeklinde konuştu ve oluşumun sürekliliğine vurgu yaptı.

Genel kurula giden süreç, tek liste kararı ve tüzük değişikliği gündemiyle Pazar günkü oylamaya taşınacak. Kulüp yönetiminde birlik mesajı verilmesi, hem saha hem de idari planlamada yeni dönemin yol haritası açısından belirleyici olacak.

Not: Tüm tarih, isim ve süreç bilgileri basın toplantısında paylaşılan açıklamalar doğrultusunda korunmuştur.

22 KASIM PAZAR GÜNÜ OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ GENEL KURULA GİDECEK OLAN GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ’NDE MEVCUT BAŞKAN HAYDAR ARDA ÇAKMAK, YENİDEN ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLADI.