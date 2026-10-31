İnhisar nar üretiminde Bilecik'i öne çıkarıyor

İnhisar nar üretiminde öne çıktı
Bilecik’in İnhisar ilçesi, 2 bin 748 dekar alanda gerçekleştirdiği üretimle toplam 4 bin 514 ton narla il genelinde birinci sıraya yerleşti. İl genelindeki üretim rakamlarıyla kıyaslandığında İnhisar, Bilecik’in nar üretiminin büyük bölümünü karşılıyor.
festivalin hedefleri:
İnhisar’da düzenlenen Nar Festivali, ilçenin tarımsal ve kültürel değerlerini öne çıkarmayı amaçladı. Etkinlikte, İnhisar narının tanıtılması, üretim potansiyelinin artırılması ve yöresel ürünlerin markalaşması ön plana çıktı. İl protokolünün katıldığı festival, renkli görüntülere sahne olurken yerel ekonomiye katkı sağlama hedefiyle düzenlendi.
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