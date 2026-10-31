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İnhisar nar üretiminde Bilecik'i öne çıkarıyor

İnhisar, 2 bin 748 dekar alanda 4 bin 514 ton nar üreterek Bilecik'in nar üretiminin büyük kısmını karşılıyor; festival tanıtım ve destek hedefli.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 14:35

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İnhisar nar üretiminde Bilecik'i öne çıkarıyor

İnhisar nar üretiminde öne çıktı

Bilecik’in İnhisar ilçesi, 2 bin 748 dekar alanda gerçekleştirdiği üretimle toplam 4 bin 514 ton narla il genelinde birinci sıraya yerleşti. İl genelindeki üretim rakamlarıyla kıyaslandığında İnhisar, Bilecik’in nar üretiminin büyük bölümünü karşılıyor.

festivalin hedefleri:

İnhisar’da düzenlenen Nar Festivali, ilçenin tarımsal ve kültürel değerlerini öne çıkarmayı amaçladı. Etkinlikte, İnhisar narının tanıtılması, üretim potansiyelinin artırılması ve yöresel ürünlerin markalaşması ön plana çıktı. İl protokolünün katıldığı festival, renkli görüntülere sahne olurken yerel ekonomiye katkı sağlama hedefiyle düzenlendi.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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