Kaymakamın saha adımı: Dr. Hacı Arslan Uzan Küpler köyünde öncelikleri değerlendirdi

Kaymakamın saha incelemesi

Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Küpler köyünde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ziyarette köyde devam eden işler, altyapı ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri ele alındı.

İncelemeler ve yürütülen çalışmalar:

Kaymakam Uzan, köydeki saha durumunu gözlemleyerek yürütülen projelerin seyrine dair bilgi aldı. Devam eden çalışmalarda mevcut ilerleme gündeme getirildi ve altyapı eksikliklerinin tespiti için notlar alındı.

Vatandaş talepleri ve önceliklerin belirlenmesi:

Ziyarette yapılan görüş alışverişiyle köyün öncelikli ihtiyaçları değerlendirildi. Vatandaşların ilettiği talepler dinlendi ve kısa vadede önceliklendirilmesi gereken konular üzerinde duruldu. Toplantıda elde edilen bulguların ilgili birimlere aktarılması ve takip edilmesi kararlaştırıldı.

AKÇAKOCA KAYMAKAMI DR. HACI ARSLAN UZAN, KÜPLER KÖYÜNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI YERİNDE DEĞERLENDİREREK VATANDAŞLARIN TALEP VE İHTİYAÇLARI HAKKINDA BİLGİ ALDI.