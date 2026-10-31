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Karabük’te 150 hafız icazet aldı, Kur’an ahlakı ön plana çıktı

Karabük’te düzenlenen hafızlık icazet merasiminde 64 erkek, 86 kız olmak üzere 150 öğrenci icazet belgelerini aldı; konuşmalarda Kur’an ahlakı vurgulandı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 15:23

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Karabük’te 150 hafız icazet aldı, Kur’an ahlakı ön plana çıktı

Karabük’te hafızlık icazet merasimi düzenlendi

Karabük İl Müftülüğü tarafından Yenimahalle Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimi, hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrenciler ve bölge protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi. Programa Karabük Valisi Oktay Çağatay, Karabük Milletvekili Cem Şahin, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Sahneye çıkan hafız öğrencilerden 64’ü erkek, 86’sı kız olmak üzere toplam 150 öğrenci salonu doldurdu ve icazet merasiminde yerlerini aldı.

Konuşmalarda Kur’an ahlakı ve hafızların rolü:

Vali Oktay Çağatay törende yaptığı konuşmada, "Hafızlarımızın yetişmesi geleceğimiz için atılan en önemli tohumdur. Hafızlık sadece Kuran-ı Kerimi ezberlemek değil, onun yüce ahlakını hayatımıza taşımak ve rehberliğini davranışlarımızla göstermektir" ifadelerini kullandı.

Karabük Milletvekili Cem Şahin ise hafızların Kur’an muhafızı olduklarını vurgulayarak, "Kur’anı Kerimi zihinlerinizde muhafaza ediyorsunuz. Hafızalarını, belleğinizi, ruhunuzu Kur’anı Kerim ile taçlandırdınız" dedi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin de katılımcılara hitaben, "Kur’an’la buluşalım, Kur’an’ı okuyalım, Kur’an’ı anlamaya çalışalım. Kur’an’a göre bir hayat yaşamaya çalışalım. Kur’an’ın gösterdiği istikamette Kur’an ahlakıyla ahlaklanalım" sözleriyle Kur’an merkezli bir yaşam çağrısında bulundu. Şahin, konuşmasında ayrıca günümüzde ahlaki uygulamalardaki zaaflara da dikkat çekti ve Hazreti Aişe validemizin Peygamber Efendimizin ahlakını Kur’an ile özdeşleştiren sözlerine atıf yaptı.

Tilavet, icazet belgeleri ve sembolik detaylar:

Konuşmaların ardından Ayasofya-i Kebir Camii Baş İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu, Başmüezzin Kayyımı Şükrü Asıleren ve Müezzin Kayyımı Selman Kızman tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Duanın ardından öğrenciler icazet belgelerini teslim aldı ve merasim yapılan ikramla son buldu.

Tören sırasında kız hafızların giydiği cübbelerde yer alan ve kalp figürü içerisinde işlenen Türk bayrağı ile Filistin bayrağı motifleri dikkat çekti; bu detay, Filistin halkına destek ve dayanışma mesajı olarak yorumlandı.

Merasim, katılımcıların tebrikleri ve öğrencilerin belgelerini almasının ardından tamamlandı. Törende vurgulanan ortak mesajlar; hafızlığın bireysel bir başarı olmanın ötesinde toplum için bir sorumluluk ve Kur’an ahlakının yaşama aktarılması gerekliliğiydi.

KARABÜK&#039;TE HAFIZLIK EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN 150 ÖĞRENCİ İÇİN HAFIZLIK İCAZET MERASİMİ...

KARABÜK'TE HAFIZLIK EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN 150 ÖĞRENCİ İÇİN HAFIZLIK İCAZET MERASİMİ DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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