Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Karabük'te 150 genç hafız icazet belgelerini aldı

64'ü erkek, 86'sı kız olmak üzere toplam 150 öğrenciye Karabük'te düzenlenen törende hafızlık icazetleri verildi; konuşmalarda Kur'an ahlakına vurgu yapıldı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 15:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Karabük'te 150 genç hafız icazet belgelerini aldı

Tören detayları:

Karabük İl Müftülüğü tarafından Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimine Karabük Valisi Oktay Çağatay, Karabük Milletvekili Cem Şahin, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Hafızlık eğitimini tamamlayan 64'ü erkek, 86'sı kız olmak üzere 150 öğrenci salondaki yerini aldı ve icazet belgelerini almak üzere tören programına dahil oldu.

Konuşmalarda öne çıkanlar:

Vali Oktay Çağatay törende, "Hafızlarımızın yetişmesi geleceğimiz için atılan en önemli tohumdur. Hafızlık sadece Kuran-ı Kerimi ezberlemek değil, onun yüce ahlakını hayatımıza taşımak ve rehberliğini davranışlarımızla göstermektir" ifadelerini kullandı.

Karabük Milletvekili Cem Şahin ise hafızların Kur'an muhafızı olduğuna dikkat çekerek, "Kur’anı Kerimi zihinlerinizde muhafaza ediyorsunuz. Hafızlarını, belleğinizi, ruhunuzu Kur’anı Kerim ile taçlandırdınız" dedi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin konuşmasında Kur'an merkezli hayatın önemine vurgu yaparak, "Kur’an’la buluşalım, Kur’an’ı okuyalım, Kur’an’ı anlamaya çalışalım. Kur’an’a göre bir hayat yaşamaya çalışalım. Kur’an’ın gösterdiği istikamette Kur’an ahlakıyla ahlaklanalım" sözleriyle öğrencileri yönlendirdi. Şahin, ayrıca "Maalesef bugün Müslüman toplumlar olarak ahlaki dindarlığı kaybetmiş durumdayız" diyerek ahlakın uygulanmasının gereğine değindi ve Hazreti Aişe validemize atfen, ‘Siz Kur’an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur’an’dan ibarettir’ alıntısını paylaştı.

Tilavet, icazet belgeleri ve askerî dayanışma mesajı:

Konuşmaların ardından Ayasofya-i Kebir Camii Baş İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu, Başmüezzin Kayyımı Şükrü Asıleren ve Müezzin Kayyımı Selman Kızman tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Duanın ardından hafızlık eğitimini bitiren öğrencilere icazet belgeleri takdim edildi.

Tören, yapılan ikramla sona erdi. Etkinlikte kız hafızların giydiği cübbelerdeki Türk bayrağı ve Filistin bayrağı motifleri dikkat çekti; kalp figürü içinde işlenen bu bayraklarla Filistin halkına destek ve dayanışma mesajı verildi.

Karabük&#039;te 150 öğrenci hafızlık icazeti aldı

Karabük'te 150 öğrenci hafızlık icazeti aldı

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kahta kaymakamı Muhammed Üsame Soysal ilçenin tanıtımına katkı sağlayan İHA muha...
images

Esnaftan deprem sonrası dayanışma: 209 dönümlük alanda modern sanayi sitesi plan...
images

Eleşkirt'e yeni nefes: Güneykaya mesire alanı törenle açıldı
images

Tahta arabalar Fırtına Vadisi'nde hız sınırlarını zorladı: Laz Ralli 16'ncı yılı...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Terzide barışma isteği kanlı bitti: eski eşi tarafından öldürülen kadın uğurlandı

Çorum'da özgüven sinyali: Burak Yılmaz 'ayaklarımız yere basacak' dedi

Genç TEMA gönüllüleri Muş'ta 5 kilometrelik doğa yürüyüşüyle erozyona dikkat çekti

Malatya kitap fuarında yazarlar ve okurlar buluştu

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor