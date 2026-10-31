Karabük'te 150 genç hafız icazet belgelerini aldı

Tören detayları:

Karabük İl Müftülüğü tarafından Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimine Karabük Valisi Oktay Çağatay, Karabük Milletvekili Cem Şahin, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Hafızlık eğitimini tamamlayan 64'ü erkek, 86'sı kız olmak üzere 150 öğrenci salondaki yerini aldı ve icazet belgelerini almak üzere tören programına dahil oldu.

Konuşmalarda öne çıkanlar:

Vali Oktay Çağatay törende, "Hafızlarımızın yetişmesi geleceğimiz için atılan en önemli tohumdur. Hafızlık sadece Kuran-ı Kerimi ezberlemek değil, onun yüce ahlakını hayatımıza taşımak ve rehberliğini davranışlarımızla göstermektir" ifadelerini kullandı.

Karabük Milletvekili Cem Şahin ise hafızların Kur'an muhafızı olduğuna dikkat çekerek, "Kur’anı Kerimi zihinlerinizde muhafaza ediyorsunuz. Hafızlarını, belleğinizi, ruhunuzu Kur’anı Kerim ile taçlandırdınız" dedi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin konuşmasında Kur'an merkezli hayatın önemine vurgu yaparak, "Kur’an’la buluşalım, Kur’an’ı okuyalım, Kur’an’ı anlamaya çalışalım. Kur’an’a göre bir hayat yaşamaya çalışalım. Kur’an’ın gösterdiği istikamette Kur’an ahlakıyla ahlaklanalım" sözleriyle öğrencileri yönlendirdi. Şahin, ayrıca "Maalesef bugün Müslüman toplumlar olarak ahlaki dindarlığı kaybetmiş durumdayız" diyerek ahlakın uygulanmasının gereğine değindi ve Hazreti Aişe validemize atfen, ‘Siz Kur’an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur’an’dan ibarettir’ alıntısını paylaştı.

Tilavet, icazet belgeleri ve askerî dayanışma mesajı:

Konuşmaların ardından Ayasofya-i Kebir Camii Baş İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu, Başmüezzin Kayyımı Şükrü Asıleren ve Müezzin Kayyımı Selman Kızman tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Duanın ardından hafızlık eğitimini bitiren öğrencilere icazet belgeleri takdim edildi.

Tören, yapılan ikramla sona erdi. Etkinlikte kız hafızların giydiği cübbelerdeki Türk bayrağı ve Filistin bayrağı motifleri dikkat çekti; kalp figürü içinde işlenen bu bayraklarla Filistin halkına destek ve dayanışma mesajı verildi.

Karabük'te 150 öğrenci hafızlık icazeti aldı