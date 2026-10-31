Sağlıkta yerlileşme hedefi: zirveye oynamayı sürdüreceğiz

Erdoğan: sağlıkta üretim ve erişimde yeni aşamadayız

İstanbul'da düzenlenen 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ile TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık alanında yerli üretim ve altyapı yatırımlarına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, sağlık çalışanlarının fedakârlıklarına teşekkür ederek, ülkenin sağlık hizmetlerine erişimini hızlandırma hedefini vurguladı.

çalışanlara teşekkür ve vizyon:

Konuşmasında sağlık personelinin yoğun tempoda çalıştığını, hekimlerin zaman zaman kendilerine ve ailelerine ayırdıkları zamandan fedakârlık ettiğini belirten Erdoğan, kamuda ve özel sektörde görev yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Kurultayın "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda yeni yol haritalarının tartışılması ve stratejilerin belirlenmesi açısından önem taşıdığını ifade etti. Törende ödül alan bilim insanları ve kurumlar da tebrik edildi.

yerli üretim ve hedefler:

Erdoğan, tıpta yapay zeka ve dijitalleşmenin önemine dikkat çekerek, yatırımlar, destekler ve teşviklerle sağlık altyapısının güçlendirildiğini söyledi. Sağlıkta yerli üretim modelini ön plana çıkaran Cumhurbaşkanı, "Tıbbi cihaz ve ekipmanlarımızı artık biz üretiyoruz" mesajını verdi. Açıklamasında Batman’da geliştirilen solunum cihazlarının hem ülke içinde kullanıldığını hem de 45 ülkeye ihraç edildiğini hatırlattı.

Erdoğan ayrıca kalp-akciğer makinesinin öz kaynaklarla geliştirilip hizmete sunulduğunu, yerli ultrason cihazı üretiminin hedeflendiğini ve bu kapsamda yıllık 700 cihaz üretim planının bulunduğunu belirtti. Yapay zeka ve dijital araçların tıbbın farklı alanlarında uygulamalarının yaygınlaşmasının önemi de konuşmada vurgulandı.

Yerli tıbbi cihaz üretimini henüz başlangıç aşaması saydıklarını söyleyen Erdoğan, "Savunma sanayisinde nasıl destan yazdıysak sağlık sektöründe de aynı başarıyı elde edeceğiz" diyerek, sektör temsilcilerinin ve bilim insanlarının güçlü destekleriyle sağlıkta daha üst sıralara oynama kararlılığını yineledi.

Sonuç olarak, kurultay Erdoğan’ın hem sağlık çalışanlarına teşekkürünü hem de yerli üretim ve ihracat hedeflerinin önümüzdeki dönemde de öncelik olmaya devam edeceğini ortaya koydu.

12. TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI İLE TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI (TÜSEB) AZİZ SANCAR BİLİM, HİZMET VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ TÖRENİ, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN KATILIMIYLA İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.