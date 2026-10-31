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Sağlıkta yerli dönüşüm başladı: cihaz üretimi ve ihracat hedefleri öne çıktı

İstanbul'daki 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli tıbbi cihaz üretimini, Batman solunum cihazı ihracını ve ultrason hedefini açıkladı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 15:31

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EDİTÖR: Merve Çelik

Sağlıkta yerli dönüşüm başladı: cihaz üretimi ve ihracat hedefleri öne çıktı

Erdoğan kurultayda sağlıkta yerlileşme adımlarını paylaştı

12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Törente konuşan Erdoğan, sağlık çalışanlarının özverili hizmetlerine teşekkür ederek, ülkenin sağlık altyapısı ve yerli üretim hamlelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, sağlık hizmetlerine hızlı erişim sağlanabilmesi için hekimlerin ve sağlık personelinin fedakâr çalışmalarının önemine vurgu yaptı; kamuda ve özel sektörde görev yapan tüm sağlık çalışanlarına şükranlarını iletti. Kurultayın, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda yeni yol haritalarının değerlendirilmesi açısından stratejik önem taşıdığını belirtti ve ödül alan bilim insanları ile firmaları tebrik etti.

yerli tıbbi cihaz üretimi ve ihracat:

Konuşmasında sağlıkta yerli üretim modeline dikkat çeken Erdoğan, "Tıbbi cihaz ve ekipmanlarımızı artık biz üretiyoruz" ifadesini kullandı. Erdoğan, Batman’da geliştirilen solunum cihazlarının hem ülke içindeki hastanelerde kullanıldığını hem de 45 ülkeye ihraç edildiğini söyledi.

Ayrıca, kalp-akciğer makinesinin öz kaynaklarla geliştirildiğini ve kullanıma sunulduğunu belirten Cumhurbaşkanı, yerli ultrason cihazı üretimini hedeflediklerini ve yıllık 700 cihaz üretmeyi planladıklarını açıkladı. Bu adımlar, sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımlar, teşvikler ve desteklerle birlikte sunuldu.

bilim insanlarına ve gençlere çağrı:

Erdoğan, tıpta yapay zeka ve dijitalleşme alanındaki gelişmelere de değinerek, bilim insanlarının çalışmalarının gençlere örnek olduğunu vurguladı. Geçmiş başarıların yeni buluşlarla sürdürülmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı, yerli tıbbi cihaz üretimindeki adımları bir başlangıç olarak gördüklerini söyledi.

Konuşmasında, "Savunma sanayisinde nasıl destan yazdıysak sağlık sektöründe de aynı başarıyı elde edeceğiz" diyerek sektöre ve bilim insanlarına güvenini yineleyen Erdoğan, katılımcılardan ve ilgili paydaşlardan güçlü destek beklentisini dile getirdi. Tören boyunca verilen ödüller ve tartışılan yol haritaları, yerli üretim hedeflerinin somutlaştırılması açısından ön plana çıktı.

Erdoğan, konuşmasını sağlıkta zirve hedefinin sürdürüleceğini belirterek sonlandırdı; bu hedef doğrultusunda atılan adımların hem hizmet kalitesini yükseltme hem de sağlık teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltma amacı taşıdığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Tıbbı cihazları artık biz üretiyoruz&quot;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tıbbı cihazları artık biz üretiyoruz"

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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