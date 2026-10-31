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Andırın'da dağlara mantar akını

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde sonbahar yağmurlarının ardından toprak suya doyarak dağlarda çeşitli mantarlar çıktı; bölge halkı sepetleri taze mantarla doldurdu.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 15:26

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EDİTÖR: Aslı Han

Andırın'da dağlara mantar akını

Andırın'da sonbahar mantar bereketi

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde sonbahar yağmurlarının ardından dağ yamaçlarında çeşitli türlerde mantarlar belirdi. Etkili yağışlar ve nemli zemin, doğanın mantar üretimini hızlandırdı; kent sakinleri ve doğa yürüyüşçüleri toplama için bölgeye yöneldi.

Toplama yoğunluğu:

Bölgedeki vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren dağlara çıkarak sepetleriyle mantar topluyor. Yöre sakinleri arasında sıkça görülen manzara, sepetlerin taze mantarlarla dolduğunu gösteriyor. Doğa yürüyüşü yapan İrfan Güntürk, 'toprağın suya doymasıyla doğanın kollarını açtığını' söyleyerek, toplanan 'şifalı mantarların sofralara bolluk getirdiğini' ifade etti.

Doğa koşulları ve etkisi:

Sonbahar yağışları ve zeminin yeterince nemlenmesi, mantarların çoğalması için uygun ortam sağladı. Bölgedeki habitat çeşitliliği bir araya geldiğinde, dağ yamaçlarında farklı türlerin aynı dönemde görülmesi mümkün oluyor; bu da toplama hareketliliğini artırıyor.

Yetkililer ve yöre halkı, toplanan mantarların tüketiminde dikkatli olunması gerektiğini hatırlatırken, Andırın'daki bu bereketli dönem birçok aileye ek gelir ve sofra çeşitliliği sağlıyor.

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİNDE SONBAHAR YAĞMURLARININ ARDINDAN TOPRAĞIN SUYA DOYMASIYLA...

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİNDE SONBAHAR YAĞMURLARININ ARDINDAN TOPRAĞIN SUYA DOYMASIYLA BİRLİKTE DAĞLARDA MANTAR BEREKETİ YAŞANIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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