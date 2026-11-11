Darende güneş enerjisinde yeni döneme hazırlanıyor

Türk Telekom Gaziköy'de GES'in temelini attı

Malatya’nın Darende ilçesinde, Türk Telekom tarafından hayata geçirilecek Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) temeli düzenlenen törenle atıldı. Gaziköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen törende Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt da hazır bulundu.

projenin önemi ve ölçeği:

Yetkililerce, yatırımın üst tüketim kategorisinde Türkiye birincisi, tek kurulum ölçeğinde ise Türkiye ikincisi olma özelliği taşıdığı vurgulandı. Bu nitelik, projenin sadece yerel değil, bölgesel enerji dengeleri ve altyapı kapasitesi için de dikkat çekici bir adım olduğunu gösteriyor.

beklenen ekonomik ve sosyal etkiler:

Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Darende'nin sahip olduğu potansiyeli yeni yatırımlarla buluşturarak geleceğin enerji merkezlerinden biri olma hedefiyle ilerlediklerini belirtti. Törende yapılan değerlendirmelerde projenin üretimden istihdama, ekonomiden kalkınmaya kadar alanlarda katkı sağlayacağı, ilçenin yatırım çekiciliğini artıracağı ifade edildi. Bozkurt, yatırımın ilçeye kazandırılmasında emeği geçen Türk Telekom yönetimine ve katkı sunanlara teşekkür etti.

Santralin devreye alınmasıyla birlikte bölgede enerji maliyetleri, üretim kapasitesi ve yerel iş imkânlarında iyileşme beklentisi öne çıkıyor. Yerel yönetim ve yatırımcı iş birliği, Darende'nin uzun vadeli ekonomik planlarında yenilenebilir enerjiyi merkezine koyma stratejisini güçlendiriyor.

DARENDE İLÇESİNDE TÜRK TELEKOM TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLECEK GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ'NİN (GES) TEMELİ TÖRENLE ATILDI.