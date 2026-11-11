Dolar 50,1520 -0,13%
Euro 56,0673 -0,06%
Bist 11.719,55 +0,49%
Altın Gram 6.565,30 +1,03%
EUR/USD 1,1159 -0,07%
Brent Petrol 92,08 +0,64%
--°

Koçarlı'da Pınarcık yolunda taş döşeme çalışmaları sürüyor

Koçarlı Belediyesi, Çulhalar Mahallesi Pınarcık Yolu'nda yürüttüğü taş döşeme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor; amaç ulaşım konforunu artırmak.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Koçarlı'da Pınarcık yolunda taş döşeme çalışmaları sürüyor

Koçarlı'da yol yenileme çalışmaları devam ediyor:

Koçarlı Belediyesi ekipleri, Aydın'ın ilçesine bağlı Çulhalar Mahallesi Pınarcık Yolunda taş döşeme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan düzenlemeler, mahallenin ulaşım ağını güçlendirmeyi ve yolların dayanıklılığını artırmayı hedefliyor.

çalışmanın kapsamı:

Ekipler öncelikle yolun alt yapısını düzenleyip zemin hazırlığı yapıyor, ardından taş döşeme uygulamasına geçiyor. Çalışma sırasında yol güvenliği, drenaj ve çevre düzenlemeleri de eş zamanlı planlanarak yürütülüyor.

hedef ve devam eden çalışmalar:

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, yürütülen çalışmalara ilişkin paylaşımında ekiplerin Pınarcık Yolu'ndaki taş döşeme faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti. Arıcı, mahalle yollarını daha kullanışlı hale getirmenin ve vatandaşların ulaşım konforunu artırmanın öncelikleri olduğunu belirterek, ilçe genelindeki çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

KOÇARLI BELEDİYESİ EKİPLERİ, ÇULHALAR MAHALLESİ PINARCIK YOLU’NDA TAŞ DÖŞEME ÇALIŞMALARINI...

KOÇARLI BELEDİYESİ EKİPLERİ, ÇULHALAR MAHALLESİ PINARCIK YOLU’NDA TAŞ DÖŞEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kuşadası çalışmalarının sonuçları Akdeniz bilim gündemine taşındı
images

Gülerden COP31'de zeytin ağacına hayatı anlamlandıran çağrı
images

Kentin ortasında çatı serinliği: tilkinin kısa güneş molası
images

Uzungöl'ün kış örtüsü güneşle birlikte ortaya çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Adana Ceyhan ve Yumurtalık ekseninde 10 yılda Türkiye'nin üretim ve lojistik üssüne dönüşecek

Didim'de Çehov coşkusu: iki tek perdelik komedi bir arada

adü'de 'liderler konuşuyor' söyleşisinde gençlerle bir araya geldi

Kaymakam ev ziyaretleriyle Sultanhisar'da öğrencilerin eğitim hedeflerine kulak verdi

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Beşiktaş'ta son prova: Italiano taktik hazırlıklarını tamamladı

Statta birlik ve umut için adak kurbanı kesildi