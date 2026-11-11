Koçarlı'da Pınarcık yolunda taş döşeme çalışmaları sürüyor

Koçarlı'da yol yenileme çalışmaları devam ediyor:

Koçarlı Belediyesi ekipleri, Aydın'ın ilçesine bağlı Çulhalar Mahallesi Pınarcık Yolunda taş döşeme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan düzenlemeler, mahallenin ulaşım ağını güçlendirmeyi ve yolların dayanıklılığını artırmayı hedefliyor.

çalışmanın kapsamı:

Ekipler öncelikle yolun alt yapısını düzenleyip zemin hazırlığı yapıyor, ardından taş döşeme uygulamasına geçiyor. Çalışma sırasında yol güvenliği, drenaj ve çevre düzenlemeleri de eş zamanlı planlanarak yürütülüyor.

hedef ve devam eden çalışmalar:

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, yürütülen çalışmalara ilişkin paylaşımında ekiplerin Pınarcık Yolu'ndaki taş döşeme faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti. Arıcı, mahalle yollarını daha kullanışlı hale getirmenin ve vatandaşların ulaşım konforunu artırmanın öncelikleri olduğunu belirterek, ilçe genelindeki çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

KOÇARLI BELEDİYESİ EKİPLERİ, ÇULHALAR MAHALLESİ PINARCIK YOLU’NDA TAŞ DÖŞEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.